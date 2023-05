Aktualisiert am

Die Sitzordnung bei der Krönung von Charles III. in der Westminster-Abtei hat am vergangenen Wochenende den Labour-Anführer Sir Keir Starmer und den Parteichef der Liberaldemokraten Sir Ed Davey zu Banknachbarn bestimmt. Die Kameras zeigten die beiden ab und zu angeregt plaudernd, während sie auf den Beginn der Zeremonie warteten. Aber nicht allein dieses herzliche Einvernehmen hat zu Mutmaßungen geführt, womöglich werde die künftige britische Regierung nach einer Unterhauswahl von Labour und Liberaldemokraten gemeinsam gebildet werden.

Auch die Ergebnisse der englischen Kommunalwahlen aus der vergangenen Woche legen das nahe. Nach der Auszählung, die erst am Wochenende abgeschlossen war, verloren die Konservativen 1063 Sitze in Gemeinde- und Grafschaftsparlamenten – fast ein Drittel der zur Wahl stehenden Sitze, die sie zuvor innehatten. Die Labour Party gewann 537 Sitze hinzu, rund ein Fünftel ihres bisherigen Bestandes. Besser schnitten im relativen Vergleich die Liberaldemokraten ab; sie vergrößerten ihren Bestand an lokalen Mandaten um 407 oder ein Viertel. Die Grünen verdoppelten ihre Sitzzahl sogar, indem sie 241 hinzugewannen.