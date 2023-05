Nach seiner Wiederwahl gab sich der türkische Präsident keine Mühe, das tief ge­spaltene Land zu einen. Fast die Hälfte seiner Siegesrede vor dem Präsidentenpalast verwandte Recep Tayyip Erdogan darauf, seinen Heraus­forderer Kemal Kilicda­roglu zu diffamieren: als Unterstützer von Terroristen, als LGBT-Freund, als Komplizen von Kredithaien.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Folgen Ich folge



Seinen Wahl­sieg umschrieb Erdogan als Tri­umph über dunkle Mächte, die darauf aus gewesen seien, ihn zu stürzen. „Der Türkei wurden viele Fallen gestellt“, rief er seinen An­hängern zu, die sich in der Nacht zum Montag zu Zehntausenden vor dem Präsidentenpalast versammelten. „Ihr habt gesehen, wer schmutzige Spiele gegen uns gespielt hat.“ Deutsche und französische Medien hätten mit ih­ren Be­richten versucht, seinem Sturz den Weg zu bereiten.

In seiner Siegesrede skizzierte der Präsident seine Ambitionen für die nächsten fünf Jahre. Vieles von dem, was er sagte, klang nach einer Fortsetzung seines bisherigen Kurses. Der Kulturkampf gegen liberale Werte. Die Weigerung, den Kurdenführer Selahattin Demirtas gemäß einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte freizulassen. Die Polemik gegen den Internationalen Währungsfonds. Außenpolitisch formulierte er das Ziel, dass die Türkei „in der globalen Ordnung den Platz bekommt, den sie verdient“.

Der Westen kam in seinen Ausführungen, jenseits der düsteren Anspielungen, nicht vor. Stattdessen hob er die Beziehungen zu den Golfstaaten, insbesondere Qatar, und zu Russland her­­vor. Erdogan erinnerte an seinen Plan, die Türkei zu einem Drehkreuz für russisches Erdgas zu machen. Das habe auch der russische Präsident Wladimir Putin in seinem Glückwunschschreiben be­kräftigt. Bei den übrigen NATO-Mitgliedern dürften seine Worte als Hinweis gewertet werden, dass der Umgang mit der Türkei auch in den kommenden fünf Jahren schwierig bleibt.

„Euer Großvater, Onkel und Ältester“

Der Oberste Wahlrat hatte Erdogan zuvor zum Sieger erklärt. Nach dem vorläufigen offiziellen Ergebnis kam er auf gut 52 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer erreichte demnach knapp 48 Prozent. Trotz der schwersten Wirtschaftskrise in der Türkei seit 24 Jahren und trotz scharfer Kritik am Katas­tro­phenmanagement der Regierung nach dem Erdbeben im Februar hielten seine Stammwähler ihm die Treue. Damit überraschten sie viele Türkeifachleute und Meinungsforscher. Erdogans Mi­schung aus islamistisch-nationalistischer Identitätspolitik und postfaktischer Angstmache erwies sich als krisenfest. Die Opposition trat zum ersten Mal ge­eint gegen Erdogan an. Im Vergleich zur ersten Wahlrunde am 14. Mai gelang es Kilicdaroglu am Sonntag, fast 830.000 Wähler zusätzlich zu mobilisieren. Trotzdem reichte es am Ende nicht.

Der Oppositionsführer machte für seine Niederlage die ungleichen Bedingungen verantwortlich. Er warf Erdogan vor, die gesamten Staatsressourcen für seinen Wahlkampf missbraucht und eine Atmosphäre der Angst geschürt zu haben. Dennoch habe die Nation „ihren Willen ge­zeigt, das autoritäre Regime loszuwerden“, sagte Kilicdaroglu. Er blicke mit Traurigkeit auf die Probleme, die dem Land jetzt bevorstünden.