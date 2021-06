Nach dem Misstrauensvotum : Wie es in Schweden weitergeht

Am Ende geht in Stockholm alles ganz schnell. Ministerpräsident Stefan Löfven sitzt in den vollen Reihen des Reichstags. Weil er wie alle anderen einen Mund-Nasen-Schutz trägt, lässt sich aus seinem Gesicht kaum eine Regung ablesen, als über die Zukunft seiner Regierung diskutiert wird. Auch nicht, als die Vorsitzende der Linkspartei, Nooshi Dadgostar, am Rednerpult ausführt, warum sie das Vertrauen in seine Regierung verloren hat. Bislang hatte sie die rot-grüne Minderheitsregierung unterstützt. Dann drücken die Abgeordneten auf die Knöpfe an ihren Pulten, und es ist offiziell: eine Mehrheit spricht dem Sozialdemokraten Löfven das Misstrauen aus. 181 Abgeordnete stimmen für den Misstrauensantrag, 109 dagegen, 51 Abgeordnete enthalten sich.

Elf Mal mussten sich Minister oder Ministerpräsidenten bisher Misstrauensabstimmungen stellen – stets scheiterten die Anträge. An diesem Montag wurde in Stockholm also Geschichte geschrieben. Es sind die Stimmen eines unwahrscheinlichen Bündnisses, das die Regierung in Stockholm gestürzt hat. Sie kommen aus den Reihen der bürgerlichen Moderaten und Christdemokraten, der rechtspopulistischen Schwedendemokraten und eben der Linkspartei. Diese hatte das alles überhaupt erst möglich gemacht, als die linke Dadgostar im Streit über eine Reform des Mietrechts vergangene Woche verkündete, kein Vertrauen mehr in den 63 Jahre alten Löfven zu haben. Nun hat Schweden eine Regierungskrise – und die Linkspartei könnte den Weg bereitet haben für einen bürgerlichen Ministerpräsidenten, gestützt von Rechtspopulisten.

Neuwahlen oder nur der Rücktritt?

Ob es dazu kommt, ist ungewiss. Nach dem Misstrauensvotum ist erst einmal Löfven am Zug: Er hat eine Woche Zeit, um entweder eine Neuwahl in den nächsten drei Monaten auszurufen oder einfach zurückzutreten. Dann könnte der Parlamentspräsident Gespräche zwischen den Parteien vereinbaren, um auszuloten, ob sich im Reichstag nicht noch ein anderes Regierungsbündnis finden lässt. Regulär findet die nächste Wahl im September nächsten Jahres statt.

Als Löfven kurz nach der Abstimmung vor die Presse tritt, spricht er von einer schweren politischen Lage in Schweden. Bei der Frage von Journalisten, was er denn genau vorhabe, legt er sich nicht fest. Stattdessen verweist Löfven immer wieder auf die Woche, die ihm bleibt. Er will mit seinen bisherigen Partnern reden. Er wird besprechen, was möglich ist. Eine Neuwahl, sagt er, sei eine Option.

Es ist eine Niederlage mit Ansage für Löfven. Hektisch hatte es in Stockholm noch Verhandlungen und Angebote gegeben, um den Sturz der Regierung abzuwenden. Die Linkspartei aber war bei ihrem Kurs geblieben. Vor der Abstimmung macht Dadgostar im Reichstag klar, ihre Partei habe die meisten Zugeständnisse gemacht, aber nichts dafür bekommen.

Linke will Löfven wieder die Hand reichen

So ganz von der Hand zu weisen, ist das auch nicht. Nach der Wahl im September 2018 hatte es vier Monate gedauert, eine Regierung zu bilden. Dafür hatten sich zwei Parteien aus dem bürgerlichen Lager herausgelöst – die Zentrumspartei und die Liberalen – und Löfvens Regierung ihre Unterstützung zugesagt. Sie wollten so verhindern, dass die Schwedendemokraten Einfluss bekommen, sollte eine bürgerliche Minderheitsregierung an die Macht kommen. Ihre Zusammenarbeit beschlossen sie in dem „Januarabkommen“, die Linkspartei war kein Teil davon, auch wenn ihre Stimmen gebraucht wurden. Sie nahm es hin, unterstützte Löfven, zog jedoch rote Linien.

Schon bei der Liberalisierung des Arbeitsrechts war es für sie nicht leicht, den Kurs der Regierung mitzugehen. Pläne zur Reform des Mietrechts gingen ihr dann zu weit: es ging um den Vorschlag, dass im regulierten schwedischen Mietmarkt künftig bei Neubauten die Mietpreise frei festgesetzt werden können. Die Linkspartei war empört, sah das schwedische Modell in Gefahr.

Als Dadgostar davon sprach, das Vertrauen in Löfven verloren zu haben, sahen die Schwedendemokraten ihre Chance gekommen: Sie beantragten das Misstrauensvotum. Auch die Moderaten und die Christdemokraten machten klar, für den Antrag stimmen zu wollen. Der Mietpreis-Vorschlag ist zwar in ihrem Sinne, der Wunsch die Regierung zu stürzen aber war größer. Immer heftiger waren zuletzt die Angriffe aus der Opposition gegen Löfven geworden: Themen waren vor allem der Kampf gegen die Bandengewalt, und die Integration- und Migrationspolitik.

Diese Themen dürften den Wahlkampf beherrschen, sollte er tatsächlich folgen. Ulf Kristersson, der Vorsitzende der Moderaten, will Nachfolger von Löfven werden – selbst wenn er dafür auf die Unterstützung der Schwedendemokraten angewiesen wäre. Damit würde auch er dann Geschichte schreiben in Schweden.

Die Liberalen wollen nun wieder eine bürgerliche Regierung unterstützen. Dadgostar hingegen sagt nach der Abstimmung im Reichstag, ihre Partei werde mit der Regierung reden und einen Kompromiss suchen. Man wolle Löfven gerne als Ministerpräsident zurück, nur ohne die freien Mietpreise. Man reiche ihm die Hand.