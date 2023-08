Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS droht den Putschisten in Niger damit, in das Land einzumarschieren. Mali und Burkina Faso würden das als „Kriegserklärung“ begreifen. Droht eine militärische Eskalation im Sahel?

Unterstützer des Militärputschs demonstrieren am 30. Juli in Niamey Bild: AFP

Nach dem fünften Putsch innerhalb von drei Jahren kann man durchaus von einem Muster sprechen, dem die internationalen Reaktionen auf die gewaltsamen Umstürze in Westafrika und der Sahelregion folgen. Jüngstes Beispiel ist der Umsturz in Niger: „Aufs Schärfste“ verurteilten etwa Deutschland und Frankreich, die Europäische Union und die Vereinten Nationen die Absetzung des demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum durch das nigrische Militär am vergangenen Mittwoch. Anschließend wurden sowohl finanzielle Hilfen als auch die Zusammenarbeit in anderen Bereichen ausgesetzt.

Franca Wittenbrink Redakteurin in der Politik.

Die Westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS verhielt sich zunächst ähnlich. Wie bei den Putschen in Mali oder Burkina Faso suspendierte die Regionalorganisation das Land vorläufig und verhängte Sanktionen. Dann allerdings folgte eine ungewöhnlich harte Drohung: Die neu eingesetzte Militärregierung in Niger habe eine Woche Zeit, um den gestürzten Präsidenten Bazoum wieder an die Macht zu bringen, ließ die ECOWAS am Sonntag verkünden. Ansonsten würden alle Optionen in Betracht gezogen – einschließlich einer militärischen Intervention.