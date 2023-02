Aktualisiert am

Schleppende Hilfe in Syrien : „Die UN haben uns im Stich gelassen“

Irakische Sicherheitskräfte bereiten auf einem Militärflugplatz in Bagdad humanitäre Hilfsgüter des Roten Halbmonds für den Transport nach Syrien vor. Bild: dpa

Die Menschen in den syrischen Erdbebenregionen sind verbittert. Assad feiert Hilfszusagen, doch bei ihnen kommt nichts an. Das liegt auch an bekannten Schwächen der westlichen Hilfspraxis.