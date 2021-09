Nach dem Afghanistan-Abzug : Allianzen der Not

Wochenlang stand Heiko Maas wegen der Lage in Afghanistan in der Kritik, ein Rücktritt lag in der Luft. Nun reiste der Außenminister in fünf Länder. Er wollte die Trümmer seiner Politik beseitigen.

Heiko Maas hat in letzter Zeit viel abbekommen: Die Schreckensszenen am Flughafen Ka­bul, verzweifelte Hilferufe aus den Verstecken afghanischer Ortskräfte, die ganze Niederlage des Westen – alles fiel auf den deutschen Außenminister zu­rück. Er habe, schrieb ein Journalist der Süd­deutschen Zeitung, „dem Versagen ein Gesicht gegeben“. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich hingegen am 17. August unauffällig von Afghanistan verabschiedet: „Der Einsatz ist nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben.“ Während deutsche Fallschirmjäger über Kabul kreisten, ging Merkel ins Kino. Bei der Rückkehr der Luft­brücken-Soldaten fehlte sie. Auch Maas ver­säumte die Gelegenheit, denen zu danken, die Tausende aus den Trümmern der Außenpolitik gerettet hatten. Ohne weltpolitische Erfahrung oder besondere Am­bition hatte er vor dreieinhalb Jahren seinen Posten übernommen. Nun stand der schmale Mann wochenlang fast allein in der öffentlichen Kritik. Maas zeigte Anzeichen von Resignation.

Doch Aufgeben ist in der Diplomatie keine Option. Das jedenfalls ist die Haltung des Auswärtigen Amtes, dessen Be­amte in vielen Weltgegenden mit schier ausweglosen Situationen konfrontiert sind. Selbstzweifel sind dabei hinderlich. Maas machte sich diese Haltung zu eigen: Retten, was und wer zu retten ist. Die erste Aufgabe bestand darin, jenen, die es nicht zum Flughafen geschafft haben, an­dere Wege zu öffnen. Das Auswärtige Amt schätzt, dass es um etwa 10 000 Ortskräfte und engste Angehörige gehe, 50 000 Schutzsuchende insgesamt. Eine enorm gewachsene Zahl. Sie bezieht auch Helfer mit losen Beziehungen zu Deutschland ein, etwa Handwerker, die bei Infrastrukturprojekten gearbeitet ha­ben. Die jetzige Großzügigkeit steht na­türlich in einem politischen Verhältnis zum kaltherzigen Kleinklein der Regierung vor dem Fall von Kabul.