Nach Datenleck : Nordirlands Angst vor neuem Terror

Nach der Veröffentlichung von Daten von 10.000 Sicherheitskräften herrscht in Nordirland Alarmstimmung. Auch die Regierung in London wird aufgefordert, Beamte und ihre Familien zu schützen.

Wird von einer irisch-republikanischen Splittergruppe bedroht: Der Sinn-Fein-Abgeordnete Gerry Kelly am Montag in Belfast Bild: Picture Alliance

Nach Einschätzung der nordirischen Polizei verfügen irisch-republikanische Terroristen über die Personaldaten von fast 10.000 Sicherheitskräften, die in Nordirland Dienst tun. In der vergangenen Woche waren diese Daten mit Nachnamen, Dienstgraden, Dienstorten und Einheiten der jeweiligen Beamten versehentlich für einige Stunden im Internet veröffentlicht worden. Der Polizeipräsident (Chief Con­stable) von Nordirland, Simon Byrne, sagte am Montag, er halte die Annahme für begründet, dass die Daten in die Hände von terroristischen Gruppen gefallen seien, die in Nordirland auch Jahrzehnte nach der Auflösung der IRA im katholisch-republikanischen Milieu noch bestehen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.

Die Begründung für diese Annahme lieferte ein Fund am Wochenende. An die Wand eines Büros von Sinn Fein, jener Partei, die auf katholischer Seite einst am radikalsten für den Anschluss Nordirlands an die Republik Irland kämpfte, wurden Teile jener Datenliste geklebt. Überdies fand sich dort ein Graffiti, das eine Drohung gegen den Sinn-Fein-Politiker Gerry Kelly enthielt, den fachpolitischen Sprecher der Partei für Polizeifragen. Der aufgesprühte Text lautete: „Gerry, wir wissen jetzt, wer deine Kumpels sind.“