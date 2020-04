Nach Corona : Ende der amerikanischen Überlegenheit?

Die Corona-Krise wird auch in der Weltpolitik Spuren hinterlassen. Was wird aus den Vereinigen Staaten? Und worauf sinnen die Chinesen?

Die Corona-Pandemie ist mutmaßlich noch lange nicht ausgestanden und der wirtschaftliche Einbruch nicht ansatzweise gestoppt; und doch werden schon allerlei Betrachtungen angestellt, was das für die Welt(ordnung) und für die Rolle und Stellung der führenden Mächte bedeuten werde. Tenor der meisten Überlegungen: Einfluss und Bedeutung der Vereinigten Staaten (und Europas) werden weiter schwinden.

Im Falle Amerikas liegt das zum einen an der Wucht, mit der das Land von der doppelten Krise getroffen wird, und zum anderen an einer doppelten Schwäche: an dem erratischen Verhalten der Führungsriege in Washington und an der Überforderung großer Teile des Gesundheitssystems. Erschreckend hoch sind die Infektions- und Todesfallzahlen.

Der Mythos von amerikanischer Überlegenheit und Besonderheit gerät ins Wanken: Viele Amerikaner verlören den Glauben daran, und viele, die bislang in Erwartung kraftvoller Führung nach Amerika blickten, wendeten sich enttäuscht ab. Kurzum: Die Vereinigten Staaten stiegen ab. So kann man das jetzt oft lesen.

Lieferketten könnten nach „Corona“ neu sortiert werden

Dagegen setzt China seinen Aufstieg zur Spitze von Weltpolitik und Weltwirtschaft unbeirrt fort – bei der Bekämpfung von Covid-19 habe es die Fähigkeiten seines Systems deutlich unter Beweis gestellt. So stellt es die Regierungspropaganda dar, so sehen es auch viele Chinesen. Selbst viele Unbeteiligte, nicht zuletzt im Westen, sind, aus welchen Gründen auch immer, der Auffassung, dass das Selbstlob der chinesischen Führung trotz Intransparenz und Vertuschung zu Beginn der Epidemie verdient sei.

Zwar erleidet auch China gravierende wirtschaftliche Einbußen; es muss damit rechnen, dass „nach Corona“ Lieferketten neu sortiert werden und überhaupt die globale Vernetzung Maschen zieht. Doch könnte es, wenn es denn wollte, das Vakuum füllen, das etwa der Finanzierungsstopp Washingtons in der Weltgesundheitsorganisation hinterlassen wird. In dieser Perspektive ist Chinas historisch-säkularer Aufstieg auch von der Pandemie nicht zu stoppen, vielleicht wird er sogar noch beschleunigt.

Doch muss man kein Spötter wie Mark Twain sein, um mit Prognosen zum künftigen (neuen?) Gleichgewicht der Kräfte vorsichtig zu sein. Im Moment ist es eben schwer zu sagen, welches Land und welche Volkswirtschaft mit den geringsten Blessuren aus der Krise herausfinden und am schnellsten wieder Tritt fassen werden. Die riesigen Hilfspakete, die allerorten geschnürt werden, sollen ja das erreichen: Schäden gering halten, rasche Erholung möglich machen.

Die jüngste stürmische Entwicklung am Finanzmarkt New Yorks lässt den Schluss zu, dass viele Marktteilnehmer genau damit rechnen – trotz des katastrophalen Einbruchs am Arbeitsmarkt, trotz explodierender Staatsdefizite und trotz unheilvoller Vergleiche mit der Depression in den dreißiger Jahren. Optimisten erwarten nach dem krachenden Niedergang einen rasanten Wiederaufstieg und keine wirtschaftliche Ödnis in Amerika, auch kein soziales „Gemetzel“, über das Trump in seiner Antrittsrede 2017 fabuliert hatte.

Wer den Niedergang der Vereinigten Staaten für unausweichlich hält und diese Vermutung auch auf offenkundige Dysfunktionalitäten des politischen Systems stützt, der übersieht oft die Stärken und Machtpotentiale der Vereinigten Staaten, gerade gegenüber dem Rivalen China. Der renommierte Politikwissenschaftler Joseph S. Nye hat in einem (vor der Krise verfassten) Beitrag für die Zeitschrift „Washington Quarterly“ auf langfristige Machtvorteile Amerikas hingewiesen, die unabhängig vom Handeln Chinas Bestand hätten.

Sie reichten von der Geographie und den Energievorkommen über den Dollar als Weltwährung, die Demographie bis zur technologischen Dynamik und zu den Forschungsleistungen und der Attraktivität seiner Spitzenuniversitäten. Man könnte noch die militärisch-technologische Suprematie hinzufügen. Die Lücke in puncto Innovationspotential könne China verringern, aber nicht schließen.

Ist der Niedergang Amerikas unausweichlich?

Nye hebt allerdings auch warnend den Zeigefinger. Obwohl es ein gutes Blatt habe, könne Amerika sich das Spiel, bildlich gesprochen, selbst kaputtmachen: indem es Bündnisse und Institutionen links liegenlässt und indem es den Talenten der Welt den Zugang verwehrt, sich also abschließt. Es ist unschwer zu erkennen, dass sich diese Mahnung in der Sprache des Analytikers an die gegenwärtige Regierung richtet. Es ist ebenso unschwer festzustellen, dass sie nicht sonderlich Gehör findet.

Nach der Krise, so heißt es, werde die Welt nicht mehr so sein wie zuvor – die Krise als Ferment des Wandels. Sie rückt Systemdefizite ebenso ins Licht wie gesellschaftliche Resilienz, offenbart die politische Kompetenz, Krisen zu bewältigen, ebenso wie deren Fehlen.

Aber nicht ändern wird sich die amerikanisch-chinesische Rivalität. Die bleibt. Ob die Geschichte eine ironische Volte schlägt und China, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm, die Schwelle zur gleichrangigen Supermacht überschreitet, steht dahin. Wird es eine Wachablösung geben? Oder will vielleicht niemand Wache für die globale Ordnung halten?