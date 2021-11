Barcelona und die Touristen : Kommt zurück – aber nicht alle!

Frisch sind nur die Farben der Schilder mit der Aufschrift „Zu vermieten“. In den Gassen der Altstadt von Barcelona haben die Werbetafeln der Immobilienmakler die „Estelada“-Flaggen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung verdrängt. An den Jalousien vieler Geschäfte blättern die Graffitischichten ab – so lange sind sie schon geschlossen. An der Ferran-Straße von der Rambla zum Rathausplatz hat gut die Hälfte der Läden aufgegeben, die Glastüren der Hotels sind mit Packpapier zugeklebt. Die Wunden, welche die Pandemie in der Ciutat Vella, dem Herzen der Altstadt, hinterlassen hat, gehen so tief wie nirgendwo in der Stadt: Zwischen der Boqueria-Markthalle und der Kathedrale hat Corona aus der touristischen Monokultur in Barcelona eine trostlose Wüste gemacht.

„Selbst die Einwohner, die früher genug vom Massentourismus hatten, warten jetzt auf ihre Rückkehr“, sagt der Inhaber eines kleinen Supermarkts. Die Stadtregierung der linksalternativen Bürgermeisterin Ada Colau war nach der Kommunalwahl im Jahr 2015 mit dem Versprechen angetreten, Barcelona seinen Bürgern zurückzugeben. Erst die Pandemie brachte das zustande. Wenn kein Lockdown herrschte, hatten die Einwohner auf einmal die Ramblas und die Strandpromenade für sich allein.