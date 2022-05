Nach strenger Abschottung : Internationale Touristen können wieder nach Neuseeland einreisen

Ein Passagier geht am Flughafen von Sydney am 19. April zu einem Flugzeug, das nach Neuseeland fliegt. Bild: dpa

Nach mehr als zwei Jahren der Abschottung hat Neuseeland am Montag erstmals Tausende Reisende aus Dutzenden von Ländern empfangen. Das Land ermöglicht von diesem Tag an vollständig geimpften Staatsbürgern aus mehr als 60 Ländern, die von der Visapflicht befreit sind, die Einreise.

Da auch die Bundesrepublik unter diesen Ländern ist, müssen geimpfte Deutsche nun lediglich einen negativen Corona-Test (PCR oder beaufsichtigter Schnelltest) vor Abflug vorlegen, sowie sich selbst mit einem Schnelltest am ersten und fünften Tag nach der Ankunft testen.

Begrüßung mit Tänzen und Schokoriegeln

Am Flughafen der Metropole Auckland spielten sich am Montag emotionale Szenen ab, als zahlreiche Neuseeländer Freunde und Verwandte in die Arme nahmen, die sie mehr als zwei Jahre lang nicht gesehen hatten. Sie wurden mit den Tänzen und Gesängen einer traditionellen Maori-Gruppe und Schokoladenriegeln begrüßt. „Es ist so gut, das zu sehen, wir haben lange darauf gewartet“, sagte Tourismusminister Stuart Nash dem Sender Radio New Zealand.

Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern sagte bei einem Treffen von Geschäftsleuten aus Neuseeland und den USA, dass sich ihr Land in einem sechsmonatigen Prozess der Rückkehr „auf die Weltbühne“ befinde. Neuseeland sei wieder „Open for Business“. Ihr Land sei aber stolz auf das, was es erreicht habe.

Der vorsichtigen Pandemiepolitik sei es zu verdanken, dass Neuseeland die niedrigste Zahl an Todesfällen und Hospitalisierungen in Folge von Covid-19 unter allen OECD-Ländern verzeichne. Neuseelands Wirtschaft sei in der Pandemie sogar noch gewachsen. Die Arbeitslosigkeit sei dagegen gesunken: „Ein Nachweis, dass das, was für die Gesundheit der Menschen gut ist, auch gut für die Wirtschaft ist“, sagte Ardern.

Die Regierung hatte bis vor einigen Monaten eine strenge Null-Covid-Strategie verfolgt. Seitdem setzt sie ihren Plan einer schrittweisen Öffnung teilweise jedoch schneller um, als ursprünglich vorgesehen. Die Tourismusunternehmen sehen ein wachsendes Interesse an Reisen nach Neuseeland. Sie rechnen aber damit, dass es noch mindestens ein bis zwei Jahre dauern wird, bis die Besucherzahlen wieder das Niveau erreichen, das sie vor der Pandemie gehabt hatten. Derzeit stammten die meisten Flugbuchungen noch von Neuseeländern, die ins Ausland flögen oder von ihren Reisen zurückkehrten.