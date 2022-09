Diplomatie nach dem Brexit : London erwägt Teilnahme an neuem europäischen Treffen

Liz Truss am Mittwoch in der Vollversammlung der UN Bild: Reuters

In der britischen Regierung wird nach Informationen der F.A.Z. „intensiv diskutiert“, ob man am ersten Treffen der „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ (EPG) in Prag teilnehmen soll. Während das Außenministerium schon Reisedetails vorbereitet, bis hin zu der Frage, an welcher der vier Arbeitsgruppen die Premierministerin teilnehmen soll, werden im unmittelbaren Umfeld Liz Truss‘ die politischen Chancen mit den Risiken abgewogen. „Die Arbeitshypothese ist: Sie wird gehen. Aber vielleicht geht sie auch nicht“, hieß es am Donnerstag in der Regierung. Eine Entscheidung wird für diesen Freitag erwartet.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Nachdem sich Truss vor ihrem Amtsantritt ablehnend geäußert hatte, ließ sie zuletzt Interesse erkennen. Befürworter einer Teilnahme sehen die Chance, „ein neues Kapitel mit der EU nach den schwierigen Johnson-Jahren aufzuschlagen“. Viele sind unglücklich, dass sich die Beziehungen seit dem Brexit so verschlechtert haben und sehen die Notwendigkeit, vor allem auf den Feldern Sicherheit und Energie enger zusammenzuarbeiten. Aber die Liste der Bedenken ist lang.

Da ist zunächst die Tatsache, dass die EPG eine Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist, der in der konservativen Regierung zur Symbolfigur einer vermeintlich London-feindlichen Politik geworden ist. Truss soll vor allem die Reaktion von EU-Kritikern in den eigenen Reihen fürchten. Dort wird argumentiert, dass man die EU nicht verlassen habe, um dem nächsten Klub beitreten. Eine wichtige Voraussetzung für Truss ist daher, „dass die EPG nicht zu einer EU-dominierten Veranstaltung wird“. Zwischen dem Block der EU-Länder und den Nichtmitgliedern müsse es eine „Balance“ geben. Auch sollte das Projekt „nicht sekretarisiert“ werden. Neue Institutionen seien unerwünscht.

Alle sind eingeladen – außer Belarus

Eine weitere Sorge ist weggefallen, seit der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi zugesagt hat. Ohne ihn wäre eine britische Teilnahme undenkbar, heißt es. Viele Nicht-EU-Teilnehmer befürchten, dass die EPG zu einem „Parkplatz“ werden soll, auf dem Beitrittsinteressenten dauerhaft abgestellt werden. Auch in London wird dies als ein zentrales Motiv der französischen Regierung gesehen, die traditionell gegen Erweiterungen sei.

Die Entscheidung fällt aber auch deswegen so schwer, weil die EU-Kommission gerade wieder in jüngster Zeit als „nickelig“ und „engstirnig“ wahrgenommen wird. Verwiesen wird auf deren „Weigerung“, sich mit London über die Energiepolitik im Winter auszutauschen. Ein unkoordiniertes Vorgehen, etwa bei den Gaspreis-Eingriffen, könnte zu schädlichem Wettbewerb führen, womöglich sogar zu vermeidbaren Stromausfällen, heißt es. In London herrscht Verdruss darüber, „dass die EU-Kommission ihre gesamte Politik auf den Streit über das Nordirland-Protokoll bezieht“.

Das erste Treffen der EPG findet am 6. Oktober in Prag statt, vor einem informellen Europäischen Rat. Eingeladen sind alle europäischen Staaten, insgesamt 44, mit einer Ausnahme: Belarus. So haben es die EU-Botschafter am Mittwoch im Konsens entschieden. Die Einladung an London war zu keinem Zeitpunkt umstritten, auch wenn britische Medien diesen Eindruck zu erwecken suchten. Macron hatte von Anfang an dafür geworben, London einzubinden. Prag sei eine gute Gelegenheit, Truss kennenzulernen, heißt es aus dem Rat. Ihre Teilnahme sei auch deshalb sinnvoll, weil die Lage in der Ukraine und die Abstimmung gegenüber Russland im Mittelpunkt der Beratungen stehen werde.

In Brüssel wird anerkannt, dass die Zusammenarbeit mit London bei diesem Thema eng und vertrauensvoll läuft. Unterstrichen wurde das durch eine gemeinsame Erklärung, mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen und Truss am Mittwoch auf die in Russland angeordnete Teilmobilmachung reagierten. Beide hatten sich in New York getroffen, am Rande der UN-Generalversammlung. Laut Diplomaten wird für das Treffen der EPG keine Abschlusserklärung vorbereitet.