Die Vereinigten Staaten haben sich von dem Angriff auf das Gebiet Belgorod distanziert. Nach Angaben Moskaus sollen bewaffnete Angreifer aus der Ukraine in die Grenzregion eingedrungen sein. Später veröffentlichte Russland Bilder von verlassenen oder beschädigten westlichen Militärfahrzeugen, darunter auch Humvees aus amerikanischer Produktion. In Washington reagierte die Regierung darauf zurückhaltend. „Wir sind derzeit skeptisch, was den Wahrheitsgehalt dieser Berichte angeht“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, der „New York Times“. Die Vereinigten Staaten hätten zu Angriffen innerhalb Russlands weder ermutigt noch diese ermöglicht. Das habe man auch deutlich gemacht. Miller fügte hinzu: „Aber wie wir auch gesagt haben, liegt es an der Ukraine zu entscheiden, wie sie diesen Krieg führen will.“

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Öffentlich will die amerikanische Regierung Kiew nicht kritisieren. Es darf aber unterstellt werden, dass Washington intern andere Töne anschlägt, zumal wenn amerikanisches Gerät auf russischem Territorium zum Einsatz kommt. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, sagte später am Mittwoch denn auch, Washington habe stets klargestellt, „dass wir die Nutzung unseres Geräts in Russland nicht unterstützen“. Präsident Joe Biden war erst am Wochenende auf dem G-7-Gipfel in Hiroshima mit dem ukrainischen Präsidenten zu­sammengetroffen. Mit Blick auf seine Kursänderung bei den F-16-Kampfflugzeugen sagte Biden, er habe von Wolodymyr Selenskyj eine „pauschale Versicherung“ erhalten, dass dieser die F-16 nicht nutzen werde, um in russisches Gebiet einzudringen. Dass Washington weiterhin skeptisch ist, was Zusagen Kiews in der konkreten Kriegsführung anbelangt, offenbart auch die Debatte über die Lieferung von Langstreckenraketen, die Biden bisher ablehnt.

Sorge von Zivilisten

In Kiew bemühten sich die Behörden weiterhin, Distanz zu den Kämpfern zu demonstrieren, von denen in manchen Medien behauptet wurde, sie seien Teil der ukrainischen Armee. Auf Anfrage des ukrainischen Portals „liga.net“ teilte der Generalstab mit, dass das Freiwilligenkorps „nach den Daten der Hauptpersonalverwaltung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine nicht Teil der Streitkräfte ist“. Andrij Tschernjak vom militärischen Geheimdienst (HUR) hatte jedoch schon am Montag gesagt, das „Russische Freiwilligenkorps“ und die „Legion Freiheit Russlands“ arbeiteten und wirkten eng mit dem HUR zusammen. Die Ukraine „begrüßt die entschlossenen Handlungen“ der Gegner des „aggressiven Putin-Regimes“. Die „Demilitarisierung“ des putinschen Russlands werde voranschreiten, sagte Tschernjak der Agentur „Interfax“.

In Russland wird der Umstand, dass vermutlich amerikanische Fahrzeuge für die Aktion im Belgoroder Gebiet verwendet worden sind, bisher nicht in größerem Umfang propagandistisch genutzt. Man sieht sich ohnehin im Krieg mit einem „kollektiven Westen“, der die Ukraine bewaffne, um Russland zu vernichten. Vor allem ist das Geschehen unangenehm für die Machthaber: Dass die Angreifer mehrere Kilometer auf russisches Staatsgebiet vordringen konnten, weist auf einen zeitweisen Kontrollverlust hin. Belege dafür, „mehr als 70 ukrainische Terroristen vernichtet“ zu haben, hat das russische Militär bisher nicht vorlegt. Auf der Gegenseite haben die beiden exilrussischen Verbände „Legion“ und „Freiwilligenkorps“, welche die Belgoroder Aktion für sich reklamieren, keine Belege für getötete russische Soldaten vorgelegt.

In der Nacht zum Mittwoch meldete sich dann ein angeblicher Kommandeur des „Korps“ in einer Liveschaltung im Youtube-Kanal des russischen Kremlkritikers Mark Fejgin zu Wort. Der mit dem Pseudonym „WhiteRex“ vorgestellte Kommandeur sagte, die Bevölkerung der russischen Grenzgebiete sei von Moskau „sich selbst überlassen“ worden und schutzlos. Behauptungen des Staats über die Milliarden, die für die Grenzbefestigung ausgegeben worden seien, hätten sich als Lüge entpuppt. Die Menschen brauchten aber keine Angst zu haben: „Wir kämpfen nicht gegen die Zivilbevölkerung.“ Man schieße allenfalls zur Selbstverteidigung zurück.