Nach Ardern-Rücktritt : Könnte bald eine Maori Neuseeland regieren?

Nach der Rücktrittsankündigung von Ministerpräsidentin Jacinda Ardern werden in Neuseeland Rufe nach einem Nachfolger mit indigener Abstammung laut. „Meine Damen und Herren, wir brauchen einen Maori an der Spitze“, schrieb etwa der Journalist Joel Maxwell am Freitag in einem Kommentar. Die 42 Jahre alte Regierungschefin hatte am Donnerstag mitgeteilt, ihr Amt bis zum 7. Februar niederlegen und nicht bei der für den 14. Oktober angesetzten Wahl als Kandidatin antreten zu wollen. Sie bereue die Entscheidung nicht, sagte Jacinda Ardern, die den Rückzug mit Erschöpfung begründet hatte, am Freitag vor Journalisten. Stattdessen spüre sie Erleichterung. „Ich habe zum ersten Mal seit Langem gut geschlafen letzte Nacht“, sagte Ardern.

Über ihre Nachfolge wird eine Konferenz der regierenden Labour Party am Sonntag entscheiden. Bisher hat noch niemand aus der Partei seine Absicht geäußert, seinen Hut in den Ring werfen zu wollen. Klar scheint, wer es nicht wird: Der Vizeministerpräsident und Finanzminister Grant Robertson, der vielen als erster möglicher Nachfolger einfallen würde, hatte eine Kandidatur schon am Donnerstag ausgeschlossen. Aber es gibt ein kleines Feld von drei bis vier Personen, die als mögliche zukünftige Labour-Chefs und damit Ministerpräsidenten infrage kämen, darunter auch zwei Frauen mit Maori-Herkunft.

Als aussichtsreichster Kandidat gilt allerdings der europäisch-stämmige Bildungs- und Polizeiminister Chris Hipkins. Der 44 Jahre alte Ardern-Vertraute kann auf eine ähnlich lange Labour-Geschichte zurückblicken wie die Ministerpräsidentin. Als Minister für COVID-19 Response war Hipkins in der Pandemie Arderns Krisenmanager. Der Kommentator Bryce Edwards sieht in ihm deshalb die „offensichtliche“ Wahl. Er verfüge über die notwendige Erfahrung und den Respekt über Parteigrenzen hinaus. Hipkins selbst hat sich bedeckt gehalten und am Donnerstag dafür plädiert, erst einmal die Nachricht vom Rücktritt der Regierungschefin sacken zu lassen.

Gegen Hipkins spreche, dass er möglicherweise als „zu langweilig“ angesehen werden könnte, kommentierte Edwards. In der Partei werde er als blass und Teil der alten Garde gesehen. Das sieht bei einer anderen Kandidatin, die zunehmend im Gespräch für die Nachfolge ist, ganz anders aus. Die 39 Jahre alte Justizministerin Kiri Allan entstammt einer Familie, die ihre Wurzeln unter den Maori und in Schottland hat. Die Anwältin ist das neunte in einer Familie von zehn Kindern und eine Cousine des neuseeländischen Hollywood-Regisseurs Taika Waititi. Nach der Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen in Neuseeland im Jahr 2016 hatte sie ihre damalige Lebensgefährtin geheiratet. Im Jahr 2021 nahm sie sich nach einer Krebsdiagnose eine Auszeit. Nach drei Monaten meldete sie sich vom Krebs befreit zurück ins Parlament. Bryce Edwards sieht in der talentierten Rednerin eine Kandidatin, die in der Partei Begeisterung wecken könnte. Zudem könnte sie als erste Ministerpräsidentin in Neuseeland Geschichte schreiben.

Ebenfalls einen Maori-Hintergrund hat die Außenministerin Nanaia Mahuta. Als erste Volksvertreterin war sie vor einigen Jahren mit einem „Moko Kauae“ im Parlament erschienen, einem traditionellen Kinn-Tattoo. Sie gilt derzeit aber wohl nicht als Wunschkandidatin unter den Parteigenossen. Ebenfalls etwas abgeschlagen erscheinen derzeit die Chancen für den Verkehrs- und Einwanderungsminister Michael Wood. Auch er wollte am Freitag nicht bestätigen, ob er sich für die Nachfolge Arderns bewerben werde. „Ich bin ein Team-Spieler“, sagt er vor Journalisten. Er gehe aber davon aus, dass die Parteikonferenz am Sonntag einen Konsenskandidaten finden werde, sagte der Minister.

Die Parteistatuten sehen vor, dass ein Parteiführer in der Konferenz mit Zweidrittelmehrheit bestimmt wird. Sollte dies am Sonntag nicht gelingen, wird danach die gesamte Parteibasis zur Wahl aufgerufen. Im neuseeländischen System übernimmt der Vorsitzende der Regierungspartei automatisch den Posten des Ministerpräsidenten. Rund 17 Prozent der fünf Millionen Einwohner Neuseelands sind Maori.