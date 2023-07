Aktualisiert am

Nach Anschlag auf Moschee : Zwei Männer in Iran öffentlich hingerichtet

Die zwei Männer sollen Hintermänner eines Anschlags auf eine Moschee in Schiras gewesen sein. Iran hatte den „Islamischen Staat“ für die Tat verantwortlich gemacht.

Die heilige schiitische Stätte Schah Tscheragh in Schiras nach dem Anschlag am 26. Oktober 2022 Bild: dpa

Die iranische Justiz hat zwei Männer in der Öffentlichkeit hinrichten lassen. Die Exekution erfolgte am Samstag in der Millionenstadt Schiras, berichtete die Staatsagentur Irna.

Die beide afghanischen Staatsangehörigen waren in einem umstrittenen Prozess als mutmaßliche Hintermänner eines Terroranschlags zum Tod verurteilt worden.

Hintergrund ist ein bewaffneter Angriff auf eine schiitische Moschee in Schiras Ende Oktober. Die beiden Afghanen Mohammad Rames Raschidi und Naim Haschem Ghotali waren als angebliche Hintermänner wegen „Korruption auf Erden“ und „bewaffneter Rebellion“ zum Tode verurteilt worden.

Iran machte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für den Angriff mit mehr als 13 Toten verantwortlich. Vier weitere Männer wurden in dem Prozess angeklagt.

Es gab widersprüchliche Informationen seitens der Justiz zu dem Verfahren. Die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation IHRNGO sprach von einem unfairen Prozess und berichtete, die Geständnisse der Verurteilten seien unter Folter zustande gekommen.

Amnesty International schrieb auf Twitter, die öffentliche Hinrichtung zeige einmal mehr, wie Iran die Todesstrafe verstärkt „als Mittel der politischen Unterdrückung“ einsetze.