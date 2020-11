Terroranschlag in Wien : „Allah ist unser Kommandant“

Noch ist der Islamismus in Nordmazedonien ein Randphänomen. Doch schleiertragende Frauen und Männer in Pluderhosen sind immer häufiger zu sehen, Minarette werden höher. Der Historiker Robert Pichler sieht das mit Sorge.

Gläubige in einer Moschee der Islamischen Religionsgemeinschaft Nordmazedoniens Mitte Mai in Skopje Bild: dpa

Die Metropolen Westeuropas sind längst so durchmischt, dass Islamisten fast unweigerlich auch Muslime töten, wenn sie dort bei Attentaten wahllos Menschen umbringen. So war es auch bei dem Massaker in Wien am Montag dieser Woche. Der Täter war ein in der Stadt geborener und aufgewachsener Mann, dessen Eltern, albanische Muslime aus Nordmazedonien, vor vielen Jahren nach Österreich eingewandert waren. Eines seiner Opfer war ebenfalls ein albanischer Muslim aus Nordmazedonien. Er stammte sogar aus demselben Ort wie die Mutter des Täters. Das war zwar ein Zufall, ist aber ein weiterer Beleg für die multiethnische Realität in Einwanderungsländern wie Österreich.

Nach allem, was man bisher weiß, verhielt es sich mit dem Attentäter von Wien nicht anders als mit vielen anderen islamistischen Terroristen in Europa: Seine Radikalisierung stand nicht mit dem muslimischen Milieu im Herkunftsland der Eltern in Verbindung. Nicht dort, sondern in Österreich war der Täter zum Extremisten und Attentäter geworden. Zwar hatte er über seine Familie Zugang zum Islam, nicht aber zum Islamismus. Der ist in Nordmazedonien, wo Muslime etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung stellen, immer noch ein Randphänomen. Allerdings ist die relativ liberale Auslegung des Islam, die viele Balkanmuslime praktizieren, auch dort unter Druck geraten.