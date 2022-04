Vierte Tat in wenigen Wochen : Israel erschüttert von blutiger Anschlagsserie

Stunden nach dem blutigen Anschlag von Tel Aviv spüren Sicherheitskräfte den Attentäter in einer Moschee auf und töten ihn. Die Folgen dieser neuen Terrorwelle in Israel könnten die Region weiter erschüttern.

Israelis gedenken am Freitag der Opfer des Anschlags in Tel Aviv Bild: AFP

Die erleichternde Nachricht für die Bewohner Tel Avivs kam am Morgen: Der Attentäter, der am Abend zuvor mitten in der Stadt um sich geschossen, zwei Menschen getötet und mehrere weitere schwer verletzt hatte, war selbst getötet worden. Kräfte des Geheimdienstes spürten ihn laut offiziellen Angaben nach einer mehrstündigen Suche im arabischen Stadtteil Jaffa auf, wo er sich in der Nähe einer Moschee versteckt hielt. Dort sei er nach einem Feuergefecht erschossen worden, hieß es.

Damit endete, was Ministerpräsident Naftali Bennett Stunden zuvor als „sehr harte Nacht“ bezeichnet hatte. Die Folgen des jüngsten in einer Reihe von Terroranschlägen in Israel dürften aber noch lange zu spüren sein: Eine weitere Eskalation im israelisch-palästinensischen Konflikt droht, und auch die Stabilität der israelischen Regierungskoalition, die erst am Tag zuvor ihre Mehrheit im Parlament verloren hatte, könnte weiter beeinträchtigt werden, bis hin zum Sturz von Ministerpräsident Bennett.

Stundenlanger Großeinsatz in der ganzen Stadt

Der Täter war lokalen Medienberichten zufolge ein 28 Jahre alter Palästinenser, der im Flüchtlingslager in Dschenin lebte. Am Donnerstagabend hatte Raed Hazem in eine Bar auf der Dizengoff-Straße im Herzen Tel Avivs betreten. Dort begann der schwarz gekleidete Mann mit einer Waffe auf Gäste zu feuern, anschließend floh er. Zwei Männer, 27 und 29 Jahre alt, erlagen ihren Verwundungen. Mehr als ein Dutzend weitere Opfer wurde, teils schwer verletzt, ins Krankenhaus gebracht. Einer befand sich am Freitagmorgen noch in kritischem Zustand.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Menschen in Panik vom Tatort wegrannten. Trotz eines Großeinsatzes mit Tausenden von Sicherheitskräften dauerte es neun Stunden, bis Hazem gefunden wurde. Viele Bewohner Tel Avivs verließen in dieser Zeit ihre Wohnungen aus Angst nicht, es gab Aufrufe, Türen und Fenster zu verriegeln. Polizeichef Jakob Schabtai sagte am Freitagmorgen, die Sicherheitskräfte seien weiter in höchstem Alarmzustand. Auch während des islamischen Freitagsgebets – des ersten im diesjährigen Fastenmonat Ramadan, der vor wenigen Tagen begann – werde die Polizei für Sicherheit sorgen. Der Tel Aviver Polizeichef teilte mit, es habe keine Warnungen vor dem Anschlag gegeben.

13 Terroropfer seit Mitte März

Dabei handelte es sich um die vierte tödliche Attacke in Israel innerhalb von zweieinhalb Wochen. Am 22. März hatte ein Anhänger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) in Beersheba vier Menschen getötet. Am 27. März wurden in der Stadt Hadera zwei Menschen von zwei IS-Anhängern erschossen. Und am 29. März tötete ein Palästinenser aus dem Westjordanland in der Tel Aviver Vorstadt Bnei Brak fünf Menschen. Die Präsenz von Sicherheitskräften in israelischen Städten war daraufhin sichtbar erhöht worden. Zudem waren Maßnahmen getroffen worden, die verhindern sollten, dass es weiteren Attentätern gelingt, vom Westjordanland nach Israel zu gelangen: Zusätzliche Armeeeinheiten wurden in das besetzte palästinensische Gebiet verlegt, und die Armee bemühte sich, den Strom von Palästinensern, die jeden Tag ohne Genehmigung zum Arbeiten nach Israel kommen, auszudünnen.

Viele Israelis fragten sich zugleich besorgt, ob eine neue Welle palästinensischen Terrorismus bevorstehe wie zuletzt in den Jahren 2015 und 2016. Die Attacke mitten in Tel Aviv dürfte diese Ängste befeuern. Seit Ende März hat es nun schon 13 Todesopfer gegeben. Der Anschlag wird auch den Druck verstärken, unter dem Regierung und die Führung von Armee und Polizei stehen. Bennett sagte in der Nacht zum Freitag, dass jeder, der dem Attentäter direkt oder indirekt geholfen habe, „einen Preis zahlen“ werde. Der Ministerpräsident ordnete an, den Übergang nach Israel nördlich von Dschenin bis auf weiteres abzuriegeln. Das dortige Flüchtlingslager gilt seit langem als Unruheherd. Offen ist, ob der Zeitpunkt des Anschlags auch eine symbolische Dimension hat: Vor genau zwanzig Jahren, Anfang April 2002, fand dort die „Schlacht von Dschenin“ statt – tagelange heftige Gefechte zwischen der israelischen Armee und militanten palästinensischen Gruppen während der Zweiten Intifada. Mindestens 50 Palästinenser sowie mehr als zwanzig israelische Soldaten wurden damals getötet, zudem wurden zahlreiche palästinensische Häuser zerstört.

Netanjahu: Der Terrorismus wittert Schwäche

Offen ist, welche weiteren Maßnahmen die Armee nun ergreifen wird, um weitere Anschläge zu verhindern. Wie in solchen Fällen üblich, dürfte das Haus der Familie des Angreifers bald zerstört werden. Es ist fraglich, ob solche Maßnahmen wirklich zur Abschreckung beitragen, wie die israelische Regierung behauptet. Sie könnten die Spannungen im Gegenteil noch verstärken. Das gilt auch für generelle Bewegungseinschränkungen, die für Palästinenser verhängt werden könnten.

Aber die Politiker stehen unter Zugzwang, nachdem die bisherigen Maßnahmen den Anschlag nicht verhindern konnten. Hinzu kommt eine innenpolitische Dimension: Nachdem eine Parlamentsabgeordnete von Bennetts Jamina-Partei der Regierungskoalition am Mittwoch ihre Unterstützung entzogen hatte, steht die Koalition ohne Mehrheit im Parlament da. Und die Opposition um den früheren Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu umwirbt derzeit weitere Jamina-Mitglieder. Der Eindruck, dass die Regierung angesichts des palästinensischen Terrorismus Schwäche zeigt, könnte Absetzbewegungen verstärken. Netanjahu hatte solche Überlegungen schon mit öffentlichen Äußerungen zu verstärken versucht: Auf einer Kundgebung am Mittwochabend hatte er gesagt, die gegenwärtige Regierung könne den Israelis keine Sicherheit bringen. „Es gibt eine simple Regel“, sagte Netanjahu. „Wenn Terrorismus Schwäche wittert, erhebt er sein Haupt. Wenn er aber mit Stärke konfrontiert wird, senkt er sein Haupt.“ Seine eigene Regierungszeit, behauptete Netanjahu weiter, sei mit Blick auf die Sicherheit des Landes „das beste Jahrzehnt in der Geschichte Israels“ gewesen.