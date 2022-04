Nach den blutigen Anschlägen : Die vielen Löcher im israelischen Zaun

Aktualisiert am

Israelische Soldaten kontrollieren eine offene Stelle am Zaun. Bild: AFP

Zwei leicht fröstelnde Soldaten kommen durch das hohe Gras gestapft. Es ist gerade erst hell geworden, und sie haben eine kühle Nacht hinter sich. Nachdem sie sich vergewissert haben, dass die morgendlichen Besucher keine Palästinenser sind, kehren sie auf ihren Posten zurück. Neben einem schwarzen Zelt liegen Schlafsäcke, Kleidung und Ausrüstung verstreut. Ein Soldat im Unterhemd putzt sich gerade die Zähne. Zwanzig Meter hinter dem improvisierten Lager durchschneidet ein Zaun die Landschaft. Mittendrin: ein großes Loch.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Der Anschlag eines Palästinensers in der Tel Aviver Vorstadt Bnei Brak am Dienstag vergangener Woche hat Aufmerksamkeit auf ein Problem gelenkt, das lange Zeit ignoriert worden war: Die Sperranlage, die Israel seit den Zeiten der Zweiten Intifada zum und im Westjordanland errichtet hat, ist zunehmend porös geworden. Vor allem dort, wo es sich nicht um eine hohe Mauer handelt, sondern um einen Zaun, sind im Laufe der Jahre zahlreiche unkontrollierte Durchgänge entstanden. Die Rede ist von Hunderten. Durch einen davon war auch der Attentäter von Bnei Brak gekommen, bevor er in der ultraorthodox geprägten Stadt mit einem Sturmgewehr fünf Menschen tötete und schließlich selbst erschossen wurde.