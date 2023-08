In einem Gefängnis in Atlanta muss Donald Trump das formale Prozedere, das einer Anklage folgt, über sich ergehen lassen. Auf Truth Social kündigt der frühere US-Präsident die Uhrzeit an. Seine Anhänger freuen sich besonders auf das Polizeifoto.

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird sich voraussichtlich am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs im Gefängnis im Bundesstaat Georgia den Behörden stellen. Die Zeit der „Festnahme“ sei 19:30 Uhr Ortszeit (um 1.30 Uhr in der Nacht zu Freitag/MESZ), kündigte der Republikaner am Donnerstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social an.

Er müsse anfangen, sich fertig zu machen, schrieb er weiter und hetzte erneut gegen die Justiz. Es war erwartet worden, dass sich Trump am Donnerstag im Bezirksgefängnis in Atlanta meldet – die Uhrzeit war allerdings noch unklar. Bei dem Vorgang dürfte es sich zumindest formal um eine Festnahme handeln. In dem Gefängnis muss der republikanische Präsidentschaftsbewerber das formale Prozedere, das einer Anklage folgt, über sich ergehen lassen. Dazu gehört die Aufnahme seiner Personalien. Auch ein Polizeifoto ist möglich.

Schon vor dem Termin zeichnete sich ab, dass dieser „mug shot" von Unterstützern wie Gegnern gleichermaßen im angelaufenen Wahlkampf verwendet werden dürfte. „Wir wollen es auf T-Shirts drucken", sagte eine Trump-Anhängerin vor dem Gerichtsgebäude. „Es wird weltweit verbreitet. Das Bild wird beliebter werden als die Mona Lisa.“ Die Behörden in den drei anderen Verfahren hatten auf ein Polizeifoto verzichtet. Das für Trump in Georgia zuständige Gefängnis im Bezirk Fulton County ist wegen der Zustände dort kritisiert worden und war Gegenstand von Ermittlungen des Justizministeriums in Washington.

Kaution von 200.000 Dollar

Trump bleibt gegen Kaution frei, sein Plädoyer wird am 5. September erwartet. Er hatte im Vorfeld einer Kaution von 200.000 Dollar zugestimmt. Trump sieht sich in Georgia mit 13 Anklagepunkten konfrontiert und damit insgesamt 91 über alle vier Verfahren. Der 77-Jährige hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. In jüngsten Umfragen zum Vorwahlkampf der Republikaner führt er haushoch gegenüber den anderen Präsidentschaftsbewerbern.

Das Gericht hat Trump untersagt, Drohungen in sozialen Medien zu verbreiten, wie am Montag aus Gerichtsunterlagen hervorgegangen war. Die zuständige Bezirksstaatsanwältin Fani Willis hatte Mitte August die Anklagepunkte gegen Trump eingereicht. Darin geht es unter anderem um Verschwörung zur Fälschung und Erpressung. Einige der Punkte sind eher im Kampf gegen das organisierte Verbrechen üblich. Die zwei Verfahren auf Landesebene haben für Trump eine besondere Bedeutung, da ein US-Präsident in diesen Fällen keine Begnadigung aussprechen könnte.

Der ehemalige US-Präsident kann die Stadt danach aber wieder verlassen. Dass der Republikaner dafür anders als bei vorherigen Anklagen nicht vor Gericht, sondern in einem Gefängnis erscheinen muss, hat zumindest visuell eine neue Qualität. Den Unterlagen zufolge sind 18 Personen mitangeklagt, darunter Mark Meadows, Trumps ehemaliger Stabschef im Weißen Haus, sowie die Anwälte Rudy Giuliani und John Eastman. In Washington kündigten die Republikaner im Repräsentantenhaus Ermittlungen gegen Willis an. Es solle geprüft werden, ob sie sich widerrechtlich mit der Staatsanwaltschaft auf Bundesebene abgesprochen habe, hieß es. Willis – eine Demokratin – wurde wie viele Staatsanwälte auf Landesebene in den USA vom Volk in ihr Amt gewählt.