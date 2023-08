Aktualisiert am

Sie konnten gerettet werden: Migranten am Samstag auf einem Boot der britischen Küstenwache bei Dover Bild: AFP

Auch nach dem Tod von sechs Afghanen im Ärmelkanal, die bei dem Versuch einer Überfahrt nach Großbritannien ertranken, setzt die britische Regierung ihre Bemühungen zur Abschreckung illegaler Migranten fort. Am Samstag war ein Schlauchboot mit rund 65 Personen an Bord rund 20 Kilometer von der franzö­sischen Küste entfernt gekentert. Pa­trouillenboote der britischen und der französischen Küstenwache zogen die Schiffbrüchigen aus dem Wasser: einer von ihnen war schon tot, fünf starben auf französischer Seite auf dem Weg ins Krankenhaus, die Suche nach weiteren Vermissten wurde eingestellt.

Die britische Innenministerin Suella Braverman teilte mit, ihre „Gedanken und Gebete“ seien mit jenen, die von diesem „tragischen Verlust“ betroffen seien. Braverman hatte in den vergangenen Wochen vielfältige Signale gesetzt, die Mi­granten davon abhalten sollen, über den Ärmelkanal an die britische Küste zu kommen. Bislang waren die meisten Asylbewerber während ihrer Verfahren in Hotels untergebracht.