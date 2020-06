Heiße Spur nach 34 Jahren : Wer erschoss Olof Palme?

Die Nacht des 28. Februar 1986 ist in Schweden nicht vergessen. Vor allem, weil immer noch nicht klar ist, was genau in dieser Nacht auf dem Sveavägen im Zentrum Stockholms passiert ist. Wer der Mörder von Olof Palme war und warum der schwedische Ministerpräsident sterben musste. Das aber könnte sich jetzt ändern. An diesem Mittwoch, mehr als 34 Jahre nach der Tat, haben die Ermittler in der schwedischen Hauptstadt zu einer Pressekonferenz eingeladen. Sie dürften wohl neue Erkenntnisse zu der Nacht vorlegen. Und wenn erste Meldungen in schwedischen Medien darüber, was angeblich verkündet wird, stimmen sollten, dann dürfte es tatsächlich eine historische Pressekonferenz werden.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Der 28. Februar 1986 war ein Freitag. Palme hatte Schweden von 1969 bis 1976 schon einmal regiert und war seit 1982 wieder an der Macht. Ein Ausnahmetalent der Sozialdemokratie, von vielen bewundert und von manchen verachtet – und das alles weit über die Grenzen seines kleinen Landes hinaus. Ein Kämpfer für Abrüstung war er und der Mann, der aus Schweden eine „moralische Großmacht“ gemacht hat.