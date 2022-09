Nach 157 Neuinfektionen : Millionenstadt Chengdu im Lockdown

Stadtbewohner vor einer Corona-Teststelle am Dienstag in Chengdu Bild: AP

Die 21 Millionen Einwohner der zentralchinesischen Metropolregion Chengdu hatten nur einen Tag Zeit, um sich auf einen kompletten Lockdown vorzubereiten. Von zwölf Uhr mittags deutscher Zeit an müssen sie wegen eines Corona-Ausbruchs auf unbestimmte Zeit zu Hause bleiben. Die Seuchenschutzbehörde gab am Donnerstag bekannt, dass pro Haushalt lediglich eine Person einmal am Tag das Haus verlassen darf, um im nächstgelegenen Geschäft Lebensmittel zu kaufen. Das Infektionsgeschehen sei „extrem komplex und ernst“, heißt es in der Mitteilung. Noch am Dienstag hatte die Stadtregierung die Bevölkerung ermahnt, keine Hamsterkäufe zu machen. Das erweist sich jetzt als kurzsichtig.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Am Mittwoch hatte Chengdu 157 Neuinfektionen gemeldet. Bei den 21 Millionen Betroffenen handelt es sich um Einwohner der Stadt und des Umlands. Bewohner, die wegen eines Notfalls ein Krankenhaus aufsuchen wollen, benötigen eine Genehmigung ihres Nachbarschaftskomitees. Staatliche Angestellte wurden aufgerufen, sich für Seuchenschutzaufgaben bereitzuhalten. Bis Sonntag sollen alle Bewohner der Stadt auf das Virus getestet werden. Ein Verlassen der Stadt ist nur gestattet, wenn ein „notwendiger“ Grund für die Reise vorliegt. Unternehmen wurden aufgefordert, ihre Produktionsstätten auf sogenanntes Closed-Loop-Management umzustellen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter die Fabrikanlage nicht verlassen dürfen. Lieferdienste für Lebensmittel sollen weiterarbeiten dürfen.

Kommunen haben Mühe, PCR-Tests zu bezahlen

Damit reagiert Chengdu auf die schlechten Erfahrungen in Schanghai, wo die Versorgung der Bevölkerung im April zwischenzeitlich zusammenbrach. Taxis sollen nicht mehr fahren dürfen. Auch die Nutzung von Mieträdern, die in chinesischen Städten allgegenwärtig sind, ist nicht erlaubt.

Der Lockdown von Chengdu gehört zu den massivsten Eingriffen in das öffentliche Leben seit dem Ende des zweimonatigen Lockdowns von Schanghai im Juni. In der Ferienzeit war es vor allem in Ferienregionen wie der Insel Hainan zu weitreichenden Einschränkungen gekommen. Regulär begann an diesem Donnerstag in ganz China das neue Schuljahr. Zahlreiche Städte verschoben jedoch den Schulanfang oder ordneten Online-Unterricht an. Das gilt zum Beispiel für Tianjin im Nordosten des Landes und Shenzhen im Süden des Landes. In Tianjin sind mehrere Bezirke im Lockdown. Alle Bewohner wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben, bis sie auf das Coronavirus getestet wurden. In Shenzhen wurden Restaurants und Freizeitstätten geschlossen. Staatliche Betriebe und Behörden wurden angewiesen, ihre Mitarbeiter von unnötigen Reisen abzuhalten.)

Zahlreiche Städte haben zudem in diesen Tagen Coronatests für alle Bewohner angeordnet. Viele Kommunen haben Mühe, die hohen Kosten der millionenfachen PCR-Tests zu tragen, und sind zunehmend gezwungen, Abstriche bei anderen Ausgaben zu machen. Ein Ende der chinesischen Null-Covid-Strategie ist trotz der erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen nicht in Sicht. Vielmehr steigt derzeit der Druck auf Lokalregierungen, Ausbrüche unter Kontrolle zu bringen, weil in sechs Wochen der Parteitag der Kommunistischen Partei stattfindet, auf dem sich Xi Jinping eine dritte Amtszeit sichern will. Vor der wichtigsten politischen Veranstaltung seit fünf Jahren hat „politische Stabilität“ höchste Priorität.

Mehr zum Thema 1/

Da die Null-Covid-Strategie eng mit dem Namen Xi Jinping verbunden ist, ist jegliche Infragestellung des Vorgehen derzeit politisch besonders heikel. Eine Exitstrategie scheint die chinesische Führung derzeit nicht aktiv zu verfolgen. Die tägliche Zahl an Impfungen, die für eine schrittweise Öffnung notwendig wären, ist zuletzt auf einen der niedrigsten Stände seit der Impfkampagne zurückgegangen.