Begräbnis des Soldaten Ori Izhak Iluz am 4. Juni 2023 in Safed. Bild: EPA

An der israelisch-ägyptischen Grenze geht es üblicherweise ruhig zu, was die enge politische und militärische Zusammenarbeit beider Länder illustriert. Nun stellt ein ungewöhnlicher Vorfall die Kooperation auf die Probe.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Drei israelische Soldaten wurden am Samstag getötet und ein weiterer verwundet, nachdem ein ägyptischer Grenzpolizist nach Israel eingedrungen war. Der Ägypter wurde ebenfalls erschossen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte das Ereignis am Sonntag „schwerwiegend und außergewöhnlich“ und kündigte eine eingehende Untersuchung an.

Die Attacke des ägyptischen Polizisten ereignete sich laut Medienberichten und Darstellung der israelischen Armee nahe einem Grenzübergang, etwa 40 Kilometer südlich des Gazastreifens. Zwischen sechs und sieben Uhr am Samstagmorgen waren dort Schüsse zu hören. Gegen neun Uhr wurden die 19 Jahre Soldatin und der 20 Jahre alte Soldat, die sich dort auf Posten befunden hatten und nicht mehr auf Funksprüche reagierten, tot aufgefunden.