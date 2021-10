Proteste in Myanmar : Wenn Mönche zu den Waffen greifen

Fast täglich geht Ashin Sirinda auf die Straße, um zu marschieren. Er trägt dabei seine Robe, seinen Mund-Nasen-Schutz und ein Megafon. Ihm folgen Dutzende weitere Mönche. Sie halten Spruchbänder vor sich und zeigen den Protestgruß mit den drei ausgestreckten Fingern, den sich die Demonstranten in Myanmar aus dem Film „Die Tribute von Panem“ abgeschaut haben.

Es ist das Zeichen gegen den Putsch, mit dem das Militär am 1. Februar die Macht in Myanmar an sich gerissen hatte. Das Land habe schon zu viele Jahre unter der Diktatur des Militärs verbracht, findet der Mönch. Er meldet sich bei der F.A.S. aus Mandalay, Myanmars zweitgrößter Stadt, in der auch die größten buddhistischen Klöster liegen. „Jeden Tag bete ich mit Tränen in den Augen, dass wir von dieser bösen Diktatur befreit werden“, sagt Sirinda, der in Wahrheit anders heißt.