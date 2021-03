Nach dem Militärputsch : Myanmars Diplomaten proben den Widerstand

Demonstranten am 5. März in Yangon Bild: AFP

Nach der zunehmenden Gewalt gegen Demonstranten in Myanmar wächst der Widerstand unter den Diplomaten des südostasiatischen Landes gegen das Militärregime. Ein auf der Facebook-Seite der Botschaft Myanmars in Washington veröffentlichter Brief kritisierte das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten scharf. Die Diplomaten zeigten sich darin „tief erschüttert“ über den Tod von Bürgern, die das Recht zur Meinungsäußerung wahrgenommen hätten.

Die Botschaft erklärte demnach ihre starke Gegnerschaft und Zurückweisung tödlicher Gewalt. Die Behörden wurden zu größtmöglicher Zurückhaltung aufgefordert. Das Schreiben ließ offen, ob die Mitarbeiter der Behörde die Militärjunta als rechtmäßige Regierung Myanmars anerkennt. Es wurde jedoch erklärt, dass die Botschaft ihre Funktionen bei der Vertretung des Landes weiter ausüben und „ihre Angehörigen weiter den Interessen ihres Landes und des Volkes dienen“ würden.

Mehr als 100 Polizisten haben sich der Bewegung angeschlossen

Unklar ist, ob das Schreiben tatsächlich die gesamte Botschaft und ihre Mitarbeiter repräsentiert oder nur einen Teil. Wie das Online-Magazin „The Irrawaddy“ am Freitag berichtete, hätten fünf Mitarbeiter der Botschaft in Washington am Donnerstag erklärt, dass sie sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams gegen das Militärregime anschließen wollten. Auch ein Mitarbeiter der Vertretung seines Landes in Los Angeles wolle sich der Bewegung anschließen. Dem Bericht zufolge wollten auch drei Mitarbeiter der Vertretung Myanmars bei den Vereinten Nationen in Genf dem Ruf des zivilen Ungehorsams folgen, ebenso wie die Dritte Sekretärin der Botschaft Myanmars in Berlin. Die Versuche der F.A.Z., die Frau in Berlin zu kontaktieren, blieben bisher erfolglos. Die Botschaft ist aufgrund von Corona-Beschränkungen derzeit nur eingeschränkt erreichbar.

Wie das Online-Magazin außerdem berichtete, haben sich seit dem ersten Februar mehr als 100 Polizisten der Bewegung angeschlossen. Den höchsten Rang unter ihnen hatte wohl der Polizeioberst Tin Min Tun von der Polizeiabteilung in Yangon, der sich per Videobotschaft der Bewegung angeschlossen hatte.

Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats

Derweil hatte es in Myanmar nach Protesten gegen den Militärputsch auch am Freitag abermals ein Todesopfer durch mutmaßliche Polizeischüsse gegeben. Wie die örtliche Presse berichtete, hatte in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, ein Mann am Freitag am Rande der Demonstration eine Kugel in den Nacken bekommen. Der Mann war den Angaben nach kein Protestteilnehmer. Laut „Myanmar Now“ handelte es sich um einen 27 Jahre alten Möbelmacher. Laut Angaben der Vereinten Nationen waren zuvor schon 54 Menschen ums Leben gekommen. Auch in anderen Städten gingen die Sicherheitskräfte am Freitag weiter mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor.