Aktualisiert am

60 Tote in Myanmar

60 Tote in Myanmar :

60 Tote in Myanmar : Tödlicher Luftangriff auf Rebellen-Zeremonie

Die Militärjunta in Myanmar verübt einen der schwersten Angriffe seit ihrem Putsch. Die Kampfflugzeuge attackierten offenbar gezielt ein Konzert.

Bei einem schweren Luftangriff des Militärs sind im Norden Myanmars lokalen Presseberichten zufolge mindestens 60 Menschen getötet worden. Das Ziel des Angriffs war demnach eine Zeremonie der Rebellenorganisation Kachin Independence Organisation (KIO), die am Sonntagabend mit einem Konzert den 62. Jahrestag ihres Bestehens gefeiert hat.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Unter den Opfern sollen neben Militärführern auch ein Sänger, mehrere Musiker und ein bekannter Schauspieler sein. „Wir haben unsere Leute, unsere Künstler, unsere Brüder und Schwestern verloren. Ich werde diese schreckliche Aktion nie vergessen, und sie müssen dafür bezahlen“, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur dpa. Den Angaben nach soll es viele Schwerverletzte geben, sodass die Zahl der Toten weiter steigen könnte. Beobachtern zufolge handelt es sich um einen der schwersten militärischen Angriffe seit dem Militärputsch am 1. Februar 2021.

Das Militär griff die Zeremonie den Berichten zufolge mit drei Kampfflugzeugen an. Die Kachin News Group veröffentlichte auf Facebook ein Video, das die Folgen des Angriffs zeigen soll. Darauf waren zerstörte Holzhütten und Motorroller zu sehen. Die KIO setzt sich für die Rechte der mehrheitlich christlichen Volksgruppe der Kachin ein. Sie ist der politische Arm der Kachin Independence Army (KIA), einer der ältesten Rebellenarmeen des Landes.

Mehr zum Thema 1/

Seit der Unabhängigkeit Myanmars von der britischen Kolonialherrschaft kämpften die Kachin immer wieder gegen das Militär für mehr Eigenständigkeit. Im Jahr 2011 war ein Waffenstillstand geplatzt, den die Organisation im Jahr 1994 mit der damals herrschenden Militärjunta geschlossen hatte. Seit dem abermaligen Putsch des Militärs im Februar 2021 hat die KIA die Kriegshandlungen intensiviert und unterstützt den landesweiten Volksaufstand gegen die Militärherrschaft.

Die Gemeinde Hpakant ist aber vor allem für seine reichhaltigen, aber auch gefährlichen Jademinen bekannt. Im Jahr 2020 ereignete sich dort eines der schwersten Minenunglücke der Geschichte des Landes mit mehr als 170 Toten. „Dies ist kein Kriegsgebiet. Unsere Leute haben einfach ein Konzert für eine ethnische Gedenkveranstaltung genossen, aber das Militär hat trotzdem angegriffen“, sagte der ehemalige Abgeordnete Aung Hein Min der dpa.

Dem Sender Democratic Voice Of Burma (DVB) zufolge fanden die Feiern im Territorium der neunten Brigade der KIA statt. Demnach hatten einige Kachin wegen der anhaltenden Kämpfe Kritik an den Feierlichkeiten geübt. Dem Online-Magazin „Frontier Myanmar“ zufolge hatte es zuletzt aber kaum militärische Auseinandersetzungen im Kachin-Bundesstaat gegeben. Der Hintergrund für den Angriff dürfte vielmehr die KIA-Unterstützung für Anti-Putsch-Rebellen in der Region Sagaing sein.