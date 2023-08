Aktualisiert am

Im Zuge einer Massenamnestie wird das Militärregime in Myanmar laut Medienberichten die frühere Staatsrätin Aung San Suu Kyi begnadigen. Die Friedensnobelpreisträgerin, die bis zum Militärputsch am 1. Februar 2021 als Staatsrätin die Zivilregierung angeführt hatte, wird der lokalen Presse zufolge aber nicht auf freien Fuß gesetzt, da die Begnadigung nur für einen Teil der Vergehen gelten soll, für die sie in einer Reihe von Prozessen zu insgesamt 33 Jahren Haft verurteilt worden war.

Unter anderem war der Oppositionsführerin Korruption vorgeworfen worden. Ende der vergangenen Woche hatte das Militär die 78 Jahre alte Politikerin aus der Einzelhaft in eine Wohnanlage für myanmarische Politiker verlegt. Darüber hinaus wurde den Berichten nach auch die Gefängnisstrafe für den ehemaligen Präsident Win Myint reduziert.

Regime verfolgt weiter harten Kurs gegenüber Demokratiebewegung

Die Begnadigungen wurden im Rahmen einer Massenamnestie für insgesamt 7500 Gefangene aus Anlass buddhistischer Feiertage verkündet. Unklar war zunächst, ob sich darunter weitere politische Gefangene befanden. Nach Schätzung einer Menschenrechtsorganisation sitzen noch rund 20.000 politische Häftlinge in Myanmar im Gefängnis. Das Regime führt regelmäßig aus Anlass religiöser Feste solche Massenamnestien durch.

Beobachter sehen in den Haftreduzierungen einen Versuch, die im Volk populäre Politikerin als Faustpfand zu benutzen, um die Widerstandsbewegung im Land zu spalten und das Wohlwollen der internationalen Gemeinschaft zu erhalten. In den vergangenen Wochen hatte Suu Kyi mit dem thailändischen Außenminister erstmals seit ihrer Verhaftung Kontakt zu einem ausländischen Politiker gehabt.

Gleichzeitig verfolgt das Regime aber weiter einen harten Kurs gegenüber der Demokratiebewegung im Land. Erst am Montag hatte es den seit dem Putsch geltenden Ausnahmezustand noch einmal um sechs Monate verlängert. Damit gilt als ausgeschlossen, dass in absehbarer Zeit die ebenfalls schon seit Längerem angekündigten Parlamentswahlen stattfinden können.