Friedensnobelpreisträgerin : Militärjunta klagt Aung San Suu Kyi wegen Korruption an

Militärjunta klagt Aung San Suu Kyi wegen Korruption an

Das Militär in Myanmar macht Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi das Leben immer schwerer. Beobachter halten den Prozess gegen sie für politisch motiviert.

Die entmachtete Staatsrätin Aung San Suu Kyi im August 2015 in Myanmar Bild: AFP

Myanmars entmachtete Staatsrätin Aung San Suu Kyi wird zusätzlich zu bestehenden Vorwürfen auch noch der Korruption angeklagt. Den Ermittlungen der Antikorruptionskommission zufolge habe sie illegal umgerechnet fast eine halbe Million Euro und mehrere Kilogramm Gold angenommen, wie die Staatszeitung Global New Light of Myanmar am Donnerstag berichtete. Zudem habe sie ihr Amt missbraucht, um der von ihr geleiteten Stiftung vergünstigte Mietpreise für Grundstücke zu verschaffen.

„Aus diesem Grund wurde sie für schuldig befunden, mit Hilfe ihres Ranges Korruption begangen zu haben“, hieß es in dem Artikel. Sie sei deshalb unter dem Paragraph 55 des Antikorruptionsgesetzes angeklagt worden. Dieser sieht Haftstrafen von bis zu 15 Jahren sowie Geldstrafen für amtierende Politiker vor, die sich der Bestechlichkeit schuldig machten. In- und ausländische Beobachter glauben allerdings, dass die Vorwürfe gegen Suu Kyi politisch motiviert sind.

„Geständnisse“ wohl unter großem Druck entstanden

Im Prozess gegen die Friedensnobelpreisträgerin, die seit dem 1. Februar vom Militär festgehalten wird, sollen in der nächsten Woche die ersten Zeugen gehört werden. Ihr werden diverse Vergehen vorgeworfen, darunter Aufwiegelung, Verstöße gegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen und die Weitergabe von Staatsgeheimnissen.

Der Vorwurf der Korruption ist nicht neu. Zwei von der Junta im Fernsehen vorgeführte „Zeugen“ hatten ihn schon in den vergangenen Wochen erhoben. Im März hatte der Bauunternehmer Maung Weik ausgesagt, Hunderte Millionen Dollar an die Politikerin und ihre Stiftung gezahlt zu haben. Einige Tage später berichtete der frühere Regierungschef der Region Yangon, Phyo Min Thein, er habe Suu Kyi Geld gezahlt, „wann immer sie es brauchte“. Es wird befürchtet, dass diese „Geständnisse“ unter erheblichem Druck entstanden sind.

Während das Land derweil weiter in Chaos und Gewalt versinkt, meldete die Feuerwehr am Donnerstag den Absturz eines Militärflugzeugs in der Nähe von Myanmars zweitgrößter Stadt Mandalay. Den Berichten zufolge sind dabei zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Militärs und zwei einflussreiche buddhistische Mönche auf dem Weg zu einer religiösen Zeremonie.

Das Unglück wurde zunächst auf schlechtes Wetter zurückgeführt, wodurch das Flugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Naypyidaw nach Pyin Oo Lwin Probleme bekommen habe. Anzeichen für einen Anschlag gab es offenbar nicht. In Myanmar sind zuletzt mehrfach Sprengsätze explodiert, die auch Vertreter der Junta zum Ziel hatten. Die Widerstandsbewegung weist jede Verantwortung dafür zurück. Auch greifen immer mehr von ihnen zu den Waffen, um sich gegen die Gewalt des Militärs zur Wehr zu setzen. Seit dem Putsch sind laut einer Gefangenenhilfsorganisation etwa 860 Menschen vom Militär getötet worden, etwa 4800 befinden sich in Haft.