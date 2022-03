Gewalt in Myanmar : Wo die Einschläge noch zu hören sind

Die Menschen in Myanmar fliehen vor dem immer brutaleren Militär. In Thailand fristen sie ihr Dasein. Doch von dort aus organisieren sie den Widerstand gegen die Junta in Yangon. Eine Reportage aus dem Grenzgebiet.

Einmal waren die Gewehr­kugeln sogar auf diese Ufer­seite herübergeflogen. Die Geschosse, die durch die Luft schnitten, erinnerten die Menschen daran, wie nah sie Myanmar und dem dort tobenden Konflikt immer noch sind; wie schmal der Schutzstreifen, den der braune, gemächlich fließende Fluss zwischen der thailändischen und der anderen Seite bildet, tatsächlich ist. Noch furchteinflößender als die Gewehrkugeln waren allerdings die Luftangriffe direkt in der Grenznähe in Myanmar. Im Januar landeten zwei Bomben auf einer Anhöhe, die nur ein paar Hundert Meter hinter ihrem Camp liegt, am Anfang einer grünen Hügellandschaft. „Wir fühlten die Vibrationen. Ich hörte die Explosion und sah eine Rauchsäule“, sagt Cho Thin, die zu der Zeit in einem Flüchtlingsverschlag auf der myanmarischen Flussseite campiert hatte.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Für die 53 Jahre alte Frau war es nicht die erste Erfahrung dieser Art. Vor zwölf Jahren hatte sie in ihrem Dorf schon einmal Kämpfe zwischen dem Militär und der Rebellenarmee erlebt. Sie stand gerade auf einem Feld auf der anderen Seite des Flusses, als die Kugeln um sie flogen. Es gab keinen Baum, keinen Strauch und keine Häuserecke, hinter denen sie sich hätte verstecken können. Also ließ sie sich auf die Erde fallen. „Damals verlor ich meinen sieben Jahre alten Sohn. Ich lag auf dem Boden, er suchte mich. Ich versteckte mich. Da haben sie ihn erschossen“, sagt sie mit wässrigen, dunklen Augen. Vor zwölf Jahren blieb sie 15 Tage auf der thailändischen Seite. Nun wohnt sie wieder am Ufer des Flusses in einer Notbehausung aus ein paar Bambusstangen und einigen Plastikplanen. „Diesmal dauert es länger“, sagt sie.