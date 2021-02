Militärputsch in Myanmar : Demonstranten ziehen vor chinesische Botschaft

Joe Biden will Myanmars Generäle nach ihrem Putsch mit gezielten Strafmaßnahmen unter Druck setzen. Das könnte das Land in die Arme Chinas treiben. Die Demonstranten wissen um die Macht der Volksrepublik.

Nach der Ankündigung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, Sanktionen gegen das dortige Militärregime zu erheben, haben die Demonstranten in Myanmar (Burma) am Donnerstag ihre Proteste unter anderem vor der chinesischen Botschaft fortgesetzt. Sie forderten Pekings Führung auf, das Militärregime nicht zu unterstützen. Sie befürchten nicht zuletzt, dass auch die Sanktionen das südostasiatische Land weiter in die Arme Chinas treiben könnten.

Zuvor hatte Biden Strafmaßnahmen gegen die führenden Generäle, ihre Geschäftsinteressen und ihre engen Familienmitglieder angekündigt. Unter anderem soll ihnen der Zugang zu einer Milliarde Dollar verwehrt werden, die sich in den Vereinigten Staaten befinden. Es werden Exportkontrollen verhängt und weitere Kapitalbestände in den Vereinigten Staaten eingefroren, von denen die myanmarische Regierung profitiert.

Die Ankündigung des Präsidenten wurde von Fachleuten und Aktivisten in Myanmar zunächst positiv aufgenommen, selbst unter denjenigen, die breite Sanktionen sonst skeptisch sehen. Dies sehe nach einem „gut kalibrierten Paket an Maßnahmen der Vereinigten Staaten“ aus, schrieb Richard Horsey, Berater der International Crisis Group in Myanmar, auf Twitter. „Sie senden eine klare Botschaft an die Tatmadaw und begrenzen den Schaden für das Volk.“ Die Einfrierung von Konten hoher Militärs sei natürlich ein wichtiges Zeichen, sagte auch der deutsche Südostasienfachmann Marco Bünte der F.A.Z., allerdings unter dem Hinweis, dass viele Details noch unbekannt seien. Die Wirkung von Sanktionen auf das Militär seien aber wie immer begrenzt. „Insgesamt gilt es zu bedenken: Der Instrumentenkasten ‚Sanktionen‘ ist limitiert und birgt immer die Gefahr, dass die Bevölkerung für die Politik ihrer autoritären Regierung bestraft wird“, sagte Bünte.

Genau aus diesem Grund sind Sanktionen auch seit Jahren ein Streitthema im Umgang mit dem Entwicklungsland. Für gezielte Strafmaßnahmen gibt es aber anscheinend auch in der Demokratiebewegung nun breite Unterstützung. „Wie ich von den Leuten höre, wollen sie gezielte Sanktionen, da dies der einzige Weg ist, um sie zur Verantwortung zu ziehen“, sagte Khin Omar, eine Demokratieaktivistin aus Myanmar, die heute im Ausland lebt.

Tom Andrews, der UN-Sonderberichterstatter für Myanmar, hält die Vorstellung, die Sanktionen seien wirkungslos geblieben, denn auch für einen Mythos. „Es ist bekannt, dass das Militär früher gesagt hat, es sei gegen internationalen Druck unempfindlich (…). Aber es hat sich gezeigt, dass das nicht stimmt. Sie nehmen das wichtig, sie wollen sich mit der internationalen Wirtschaft austauschen, sie wollen Geld machen und wohlhabend sein. Sie haben gemerkt, was eine lange und tiefe Isolation für Konsequenzen für ein Land wie Myanmar hat“, sagte Andrews dem Sender CNA.

Biden verkündet Sanktionen persönlich

Viele in Myanmar sehen denn auch einen dringenden Handlungsbedarf gegenüber dem Militärregime, das am 1. Februar die Macht übernommen hatte. Auch am Donnerstag wurden wieder Aktivisten und Politiker der abgesetzten Zivilregierung festgenommen. Darunter waren auch ein enger Berater Aung San Suu Kyis, Kyaw Tint Swe, sowie Mitglieder der Wahlkommission. Biden hatte das Militär aufgefordert, die Festgenommenen sofort freizulassen, darunter Staatsrätin Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint. „Das Militär muss die Macht, die es an sich gerissen hat, abgeben“, sagte Biden. Das Regime solle das Ergebnis der Parlamentswahl im November akzeptieren. Aung San Suu Kyi und ihre „Nationalliga für Demokratie“ (NLD) hatten 83 Prozent der verfügbaren Sitze gewonnen. Das Militär und sein politischer Arm waren weit abgeschlagen und hatten daraufhin Betrugsvorwürfe gegen die Zivilregierung erhoben.

Zwar war es nur eine kurze Ansprache Bidens, aber es war doch auffällig, dass er die Verkündung der Sanktionen nicht seinem Außenminister oder einem Sprecher überlassen hatte. Biden machte die Ankündigung auch an dem Tag seines ersten Telefonats mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Vor einer für Freitag geplanten Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats zu Myanmar erhöht sich damit der Druck auf das Militärregime.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bekommt der Rat eine von der EU und Großbritannien ausgearbeitet Resolution vorgelegt, in der die Machtübernahme durch das Militär am 1. Februar verurteilt wird. Der Agentur zufolge erwarteten Diplomaten, dass China und Russland versuchen dürften, den Resolutionstext abzuschwächen. In der vergangenen Woche hatten die beiden Länder einer Stellungnahme des UN-Sicherheitsrates zu Myanmar zugestimmt, in der zwar die Freilassung Aung San Suu Kyis gefordert, die Machtübernahme aber nicht als „Putsch“ verurteilt worden war.

Laut Präsident Biden sollen die Zielpersonen für die Sanktionen noch in dieser Woche identifiziert werden. Klar dürfte schon jetzt sein, dass der Putschgeneral Min Aung Hlaing und seine engste Verwandtschaft dazu gehören. Seit er im Jahr 2011 die Führung über das Militär übernommen hatte, sollen der General und seine Familie ein erhebliches Vermögen angehäuft haben.

Allerdings bestehen wegen der Verfolgung der muslimischen Rohingya durch das Militär schon länger Sanktionen gegen den General. Diese dürften deshalb auch auf weitere Personen ausgeweitet werden. Myanmars Militär kontrolliert über das Verteidigungsministerium zwei der größten Unternehmenskonglomerate des Landes, die Myanma Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) und die Myanmar Economic Corporation (MEC). Unter anderem profitieren die Militärs auch vom Handel mit Jade und anderen Edelsteinen.