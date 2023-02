Erstmals seit dem Abschuss des mutmaßlichen Spionageballons musste sich eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Montag in einer regulären Pressekonferenz den Fragen von Journalisten stellen. Da wurde deutlich, wie sehr Peking sich in der Ballon-Affäre mit seinen Erklärungsversuchen verrannt hat. Mao Ning wurde nach dem zweiten Ballon gefragt, der am Wochenende über Lateinamerika gesichtet worden war. Auch der sei wegen der Wetterverhältnisse und seiner begrenzten Manövrierfähigkeit vom Kurs abgekommen und „unbeabsichtigt“ in den Luftraum lateinamerikanischer Länder hineingeflogen, sagte Mao. Auf die Frage, wie es denn sein könne, dass China die Kontrolle über gleich zwei seiner Ballons verloren habe, musste die Sprecherin passen. „Ich bin keine Expertin. Es ist mir nicht genehm, diese Frage zu beantworten“, sagte sie unter Rückgriff auf eine häufig genutzte chinesische Formulierung.

China hat sich auf die Version festgelegt, dass das von den Vereinigten Staaten als Spionageballon bezeichnete Flugobjekt rein wissenschaftlichen Zwecken gedient habe und dass es niemals in den amerikanischen Luftraum habe eindringen sollen. Zur Gesichtswahrung wirft Peking der amerikanischen Regierung vor, mit dem Abschuss des Flugobjekts überreagiert zu haben und die Affäre „aufzubauschen“. „Das ist inakzeptabel und unverantwortlich“, sagte Mao.

Fragile Beziehungen

Die Empörungsgesten könnten Pekings Erklärungsnöte aber noch verschärfen, wenn in den nächsten Tagen technische Geräte aus dem Atlantik vor der Küste South Carolinas geborgen werden sollten, die die amerikanischen Spionagevorwürfe belegen. Wohl auch deshalb appellierte am Montag der stellvertretende Außenminister Xie Feng an Washington, „keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, die Chinas Interessen schaden“. Das Vorgehen der Vereinigten Staaten habe den „Bemühungen beider Seiten um eine Stabilisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen ernsten Schaden zugefügt“, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Xie habe beim amerikanischen Botschafter in Peking im Namen der chinesischen Regierung offiziell Protest gegen den Abschuss eingelegt.

Nach der Zerstörung des Ballons geht es für Peking um die Frage, wie die amerikanische Regierung mit geborgenen Trümmerteilen umgeht, aus denen sich mutmaßlich Rückschlüsse über nachrichtentechnische Fähigkeiten Chinas ziehen lassen. Nach Angaben aus dem Pentagon sind zur Stunde Militärtaucher damit beschäftigt, die Trümmer zu bergen. Je mehr über die Auswertung geborgener technischer Geräte an die Öffentlichkeit dringt, desto mehr könnte sich Peking mit peinlichen Fragen konfrontiert sehen. Eine Rückgabe der Gerätschaften hat es bisher nicht gefordert. Man werde „die Entwicklung der Lage genau verfolgen“, sagte Xie. Das klang, als habe Peking sich noch nicht auf eine Reaktion festgelegt. Bisher hat es sich lediglich das Recht auf Gegenmaßnahmen vorbehalten. Xie, über den es heißt, er könnte neuer chinesischer Botschafter in Washington werden, verschärfte den Ton ein wenig: Er bezeichnete den Abschuss des Objekts als „wahllosen Einsatz von Gewalt“.