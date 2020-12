Explosion in Aden : Anschlag auf jemenitisches Kabinett

Jemenitisches Sicherheitspersonal kurz nach der Explosion am Mittwoch am Flughafen von Aden Bild: Reuters

Auf das gerade erst umgebildete Regierungskabinett des Jemen ist offenbar ein Anschlag verübt worden. Als die Delegation am Mittwoch am Flughafen der jemenitischen Hafenstadt Aden eintraf, kam es dort zu einer großen Explosion, wie die Nachrichtenagentur AP aus Sicherheitskreisen erfuhr. Der stellvertretende Chef des Gesundheitsamts in Aden teilte mit, dass dabei 16 Menschen getötet und 60 weitere verletzt worden seien. Unmittelbar vor der Explosion war dort eine Regierungsmaschine gelandet. Der jemenitische Informationsminister Muammar al Erjani schrieb auf Twitter, die Mitglieder der Regierungsdelegation seien in Sicherheit. Er machte die Huthi-Rebellen für den „feigen Terroranschlag“ verantwortlich.

Auch sonst wurde keine Person aus dem Regierungsflieger verletzt. Gewährsleute vor Ort beschrieben allerdings, wie sie Leichen auf dem Rollfeld und anderswo auf dem Flughafen gesehen hätten. Der jemenitische Kommunikationsminister Naguib al Aug war in dem Flugzeug und sagte der AP, er habe zwei Explosionen gehört, damit deutete er Drohnenangriffe an. Ministerpräsident Main Abdulmalik Said und andere wurden schnell weg vom Flughafen in die Stadt gebracht. „Es wäre ein Desaster gewesen, wenn das Flugzeug bombardiert worden wäre“, sagte er und betonte, es sei Anschlagsziel gewesen.

Fotos, die im Internet verbreitet wurden, zeigten mindestens zwei leblose Personen zwischen Trümmern und Glasscherben. Auf einem anderen Bild war zu sehen, wie ein Mann versuchte, einem anderen vom Boden aufzuhelfen. Dessen Kleider waren zerrissen.

Mehr zum Thema 1/

Die von Ministerpräsident Said angeführten Kabinettsmitglieder waren auf dem Weg zurück nach Aden, nachdem sie vergangene Woche vereidigt worden waren. Die international anerkannte Regierung des Jemen arbeitet meist von Riad in Saudi-Arabien aus, im Land selbst nutzt sie Aden als Regierungssitz. Die Hauptstadt Sanaa ist schon seit mehr als sechs Jahren in der Hand der Huthi-Rebellen.

Die Regierung wurde umgebildet, um sich den Separatisten im Süden des Landes anzunähern. Auch sie verfolgen in dem vielschichtigen Konflikt eigene Ziele.