Mussolini-Verehrung in Italien : Der Duce lebt

Nicht nur in seinem Geburtsort ist die Erinnerung an Benito Mussolini noch wach. Auch die italienischen Rechtspopulisten atmen seinen Geist. Kehrt nach den Parlamentswahlen der Faschismus wieder?

„Vater des Vaterlandes“: Bild in der Krypta des Mausoleums von Mussolini in seinem Geburtsort Predappio Bild: Stefan Boness/Ipon

Predappio ist eine kleine Stadt in der norditalienischen Region Emilia-Romagna, die in diesem Jahr ziemlich große Zeiten erlebt. Am 29. Juli 1883 wurde Benito Mussolini im Ortsteil Dovìa geboren; und 2022 jährt sich Mussolinis „Marsch auf Rom“, der zur Machtergreifung der italienischen Faschisten führte, zum hundertsten Mal. Seit Menschengedenken kommt es am 28. April, dem Todestag Mussolinis im Jahr 1945, und am 28. Oktober, dem Jahrestag des Marsches auf Rom von 1922, in Predappio zu Aufzügen von Anhängern des Duce.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Wie ihre historischen Vorbilder tragen sie schwarze Hemden und recken den rechten Arm zum „Römischen Gruß“ in die Höhe. Sie versammeln sich auf der Piazza Sant’Antonio zur Kundgebung. Anschließend marschieren sie zum Friedhof San Cassiano, der vor den Toren der Stadt liegt. Dort befindet sich, in einer Kapelle im rückwärtigen Teil des Friedhofs, die Familiengruft der Mussolinis. In der Krypta liegen, neben den sterblichen Überresten weiterer 14 Mitglieder der Familie aus vier Generationen, auch die Gebeine des Duce.