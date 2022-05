Vorstoß der EU-Kommission : Müssen Oligarchen für den Wiederaufbau der Ukraine zahlen?

Vermögen im Wert von knapp zehn Milliarden Euro ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in der Europäischen Union eingefroren worden. Es handelt sich um Luxusjachten, Hubschrauber, Gemälde oder Geldanlagen – Vermögen von Oligarchen, die wegen ihrer Unterstützung des Krieges mit Sanktionen belegt worden sind. Gibt es eine Möglichkeit, an diese Werte heranzukommen, sie womöglich für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden? Eigentlich lautet die Antwort: nein. Die Vermögens- und Reisesperren, die inzwischen gegen mehr als 800 Personen und Organisationen verhängt worden sind, sind eine politische Maßnahme, aber kein strafrechtlicher Tatbestand. Die EU-Kommission glaubt, dass es dennoch einen Weg geben könnte: wenn Betroffene versuchen, Sanktionen zu unterlaufen.

„Wir müssen sicherstellen, dass Personen oder Unternehmen, die restriktive Maßnahmen umgehen, zur Rechenschaft gezogen werden“, erläuterte Justizkommissar Didier Reynders am Mittwoch. „Eine solche Handlung ist eine Straftat, die entschlossen in der gesamten EU geahndet werden sollte.“ Bisher ist das, wie Reynders darlegte, nur in zwölf Mitgliedstaaten der Fall; dort sind Strafen zwischen drei und fünf Jahren vorgesehen. In zwei weiteren Staaten können die Behörden Bußgelder verhängen. Deshalb will die Kommission den Straftatbestand der Sanktionsverletzung nun im europäischen Recht verankern. Der EU-Vertrag lässt das zu, wenn es sich um besonders schwere Straftaten mit grenzüberschreitendem Charakter handelt, der in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten strafbar ist. Das gilt etwa für organisierte Kriminalität, Menschenhandel und Terrorismus.

Die politische Hürde für einen solchen Schritt ist freilich hoch: Die Mitgliedstaaten müssen einstimmig darüber befinden. Im zweiten Schritt kann die Kommission dann einen konkreten Gesetzgebungsvorschlag machen, der den Tatbestand und Mindeststandards für die Strafbarkeit festgelegt. Dafür reicht die qualifizierte Mehrheit der Staaten. Reynders lieferte auch gleich die Skizze einer solchen Richtlinie mit. Demnach würde schon ein Verstoß gegen die Pflicht, nationalen Behörden Auskunft über eigene Vermögenswerte zu erteilen, strafbar sein. Erst recht gilt das dann für Versuche, Vermögenssperren zu umgehen, etwa durch die Verschleierung von Besitzanteilen. Bestrafen will die Kommission auch alle Unterstützer solcher Verstöße, seien es Banken, Berater oder Anwälte. Sie will zudem Mindeststrafen festsetzen, von Geldbußen über Enteignungen bis hin zum Ausschluss vom Wirtschaftsleben.

300 Milliarden Euro der russischen Zentralbank lagern in den G7-Staaten

Das reicht sehr weit – und lässt sich nur aus dem größeren politischen Kontext heraus erklären. Die Kommission wirbt gerade dafür, dass die Staaten Hunderte Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Ukraine aufbringen. Das lässt sich schwer rechtfertigen, wenn nicht auch russische Vermögenswerte dafür herangezogen werden. Einige östliche Staaten fordern schon, dass das in den G-7-Staaten angelegte Auslandsvermögen der russischen Zentralbank konfisziert wird, das wären rund 300 Milliarden Euro. Allerdings hat Brüssel bisher keinen Hebel gefunden, wie das rechtlich möglich wäre – Staaten genießen rechtliche Immunität. Privatleute jedoch nicht, deshalb geraten sie nun ins Visier, auch wenn die Vermögenssumme viel kleiner ist.