Münchner Sicherheitskonferenz : Starke Worte im Brauhaus

Spät am Samstagabend entlädt sich im ersten Stock einer Münchner Bierstube ein ukrainisches Donnerwetter. Hundert Gäste drängen sich im bajuwarisch-barocken Gastraum unter Kronleuchtern und dem fast lebensgroßen Gekreuzigten um Haxe und Sauerkraut. Eine deutsche Szenerie: unten im Saal munteres Münchner Faschingstreiben, eine Treppe höher ein Solidaritätsessen zum Ukrainekrieg zwischen Euphorie und Enttäuschung.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Amerikanische Senatoren sitzen dort im „Spatenhaus an der Oper“ neben osteuropäischen Ministern, Briten neben Balten, dazwischen ein mongolischer Drachentöter, ein südamerikanischer Friedensnobelpreisträger und ein berühmter Schriftsteller. Und natürlich sind zahlreiche ukrainische Abgeordnete, Minister, Offiziere und Aktivisten unter den Gästen. Seit Donnerstag haben sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz abermals geworben, gebettelt und gefordert. Ebenso wie ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj, der per Video-Schalte am Freitagmorgen den Dutzenden Regierungschefs aus aller Welt, vor allem aber des Westens, ins Gewissen geredet hat: Helft uns weiterhin, gebt uns mehr, helft uns schneller! Alle in München sollten spüren, dass die Gefahr nicht gebannt ist, dass Russland rüste und seine enorme Militärmaschine rolle – unter riesigen Verlusten an Menschen und Material, aber doch langsam voran.

Russland verschieße derzeit am Tag an Artilleriemunition das, was die gesamte NATO pro Monat produziere, hatte die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin der Münchner Versammlung vorgerechnet. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, einer der wenigen führenden deutschen Politiker, die seit Jahren versucht haben, das Land aus dem weltpolitischen Schlaf zu wecken, sagte bei einer Veranstaltung: „Ich bin nicht superoptimistisch angesichts der russischen Militärmacht und der zögerlichen Unterstützung der Ukraine durch den Westen.“

Scholz will Panzerlieferungen voranbringen

Derweil versuchten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Dutzenden Einzelgesprächen in den Zimmern des Tagungshotels „Bayerischer Hof“, den Sand aus den Getrieben zu bringen, der seit Tagen die Lieferung von wenigstens ein paar modernen Panzern an Kiew behindert. Kanzler Olaf Scholz hatte die Leopard-Betreiberstaaten in seiner Rede am Freitag aufgefordert, doch etwas mehr zu geben – insbesondere jene, die anfangs so laut waren und jetzt so auffallend zurückhaltend. Der Kanzler hatte nach seiner Rede kurz noch Emmanuel Macron begrüßt, ihm aber wegen anderer Termine und bilateraler Treffen nicht mehr zugehört.

Der französische Präsident hielt eine Ansprache, in der auffällig viel von der immerwährenden Bedeutung Russlands als europäisches Land und auffällig wenig von Panzern und Munition die Rede war. Zumindest in der amerikanischen Delegation löste Macron damit Kopfschütteln aus. Die Ukrainer waren mit Dutzenden Repräsentanten nach München gereist. Am Samstagabend machten sich im Gasthaus neben der Freude, unter mächtigen Freunden zu sein, auch Ernüchterung und Verzweiflung breit.