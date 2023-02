Spät am Samstagabend entlädt sich im ersten Stock einer Münchner Bierstube ein ukrainisches Donnerwetter. Hundert Gäste drängen sich im bajuwarisch-barocken Gastraum unter Kronleuchtern und dem fast lebensgroßen Gekreuzigten um Haxe und Sauerkraut. Eine deutsche Szenerie: unten im Saal munteres Münchner Faschingstreiben, eine Treppe höher ein Solidaritätsessen zum Ukrainekrieg zwischen Euphorie und Enttäuschung.

Amerikanische Senatoren sitzen dort im „Spatenhaus an der Oper“ neben osteuropäischen Ministern, Briten neben Balten, dazwischen ein mongolischer Drachentöter, ein südamerikanischer Friedensnobelpreisträger und ein berühmter Schriftsteller. Und natürlich sind zahlreiche ukrainische Abgeordnete, Minister, Offiziere und Aktivisten unter den Gästen. Seit Donnerstag haben sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz abermals geworben, gebettelt und gefordert. Ebenso wie ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj, der per Video-Schalte am Freitagmorgen den Dutzenden Regierungschefs aus aller Welt, vor allem aber des Westens, ins Gewissen geredet hat: Helft uns weiterhin, gebt uns mehr, helft uns schneller! Alle in München sollten spüren, dass die Gefahr nicht gebannt ist, dass Russland rüste und seine enorme Militärmaschine rolle – unter riesigen Verlusten an Menschen und Material, aber doch langsam voran.