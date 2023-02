Die Münchner Sicherheitskonferenz war eine Demonstration westlicher Geschlossenheit: Die Ukraine soll Hilfe bekommen, solange es nötig ist. Gastgeber Deutschland fand sich in einer ungewohnten Rolle wieder.

Transatlantischer Zusammenhalt: Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris in München Bild: AFP

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz erinnerte der ukrainische Präsident Selenskyj daran, dass es im vorigen Jahr, als er noch in die bayerische Hauptstadt reisen konnte und Anzug statt Feldgrün trug, keine geschlossene Unterstützung für sein Land gab. Die damalige Konferenz fand wenige Tage vor dem russischen Überfall statt, und es waren vor allem die Amerikaner, die mit einem Krieg rechneten. In Europa dagegen, vor allem in Deutschland, konnten oder wollten viele das Donnergrollen aus Moskau nicht richtig deuten.

Das ist in jeder Hinsicht Vergangenheit, Russland war nicht mal mehr auf die Konferenz eingeladen. Der amerikanische Außenminister Blinken fasste die internationale Lage treffend mit der Bemerkung zusammen, dass niemand mehr für die Stärkung der NATO getan habe als Putin. Fast wie im Kalten Krieg diente die Konferenz trotz ihrer Gäste aus Asien, Afrika und Lateinamerika in erster Linie der Demonstration transatlantischer Geschlossenheit.