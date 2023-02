Aktualisiert am

Sicherheitskonferenz : Heusgen sieht Ordnung der Welt in Gefahr

Auf der Münchener Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende wird es vor allem um die Frage gehen, wie die regelbasierte Ordnung der Welt trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine bewahrt werden kann.

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, am 13. Februar in Berlin Bild: AP

Die großen Nationen der Welt sind sich weitgehend einig darin, dass Russlands Angriff auf die Ukraine eine Epochenwende markiert. In der jährlichen kurz vor Beginn der Münchener Sicherheitskonferenz präsentierten Studie „Munich Security Report“ heißt es, die Erhebungen in den G-7-Industrienationen sowie in China, Indien, Brasilien, Südafrika und der Ukraine zeigten, dass mit Ausnahme Japans alle Gesellschaften den russischen Krieg als dominierendes Sicherheitsrisiko wahrnehmen, dass aber gleichzeitig traditionelle Sicherheitssorgen wie der Klimawandel oder Finanzkrisen ihren Stellenwert behalten.

Der neue Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, der frühere außenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Christoph Heusgen, sagte in Berlin, es sei aus diesem Grunde wichtig, beim Blick auf die Lage der Welt den „erweiterten Sicherheitsbegriff“ beizubehalten, der neben militärischen Bedrohungen auch materielle und soziale Gefahren und Umweltrisiken einschließt. Heusgen sagte, die Kernfrage des dreitägigen Münchener Treffens, das am Freitag beginnt, werde lauten, wie die regelbasierte Ordnung der Welt bewahrt werden könne. Der Forschungsdirektor der Konferenz Tobias Bunde gab an, es gelte, zu zeigen, „dass man dem autokratischen Revisionismus entgegentreten kann“.

Stefanishyna: „Was immer Ihr unternehmen wollt, tut es jetzt“

Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Olha Stefanishyna erneuerte den Appell an die Unterstützerstaaten, ihre Hilfe rasch auf den Weg zu bringen: „was immer Ihr unternehmen wollt, tut es jetzt“. Der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoana sagte, der Ausgang des Krieges werde darüber entscheiden, „welche Gestalt die Welt künftig annimmt“. Für die Länder des Bündnisses sei der Krieg zwar womöglich nicht existenzbedrohend, aber doch zukunftsentscheidend. Auch Geoana gab an, „je mehr wir der Ukraine jetzt helfen, desto früher wird der Krieg zu Ende gehen“.

Geoana zeigte sich gelassen gegenüber jüngsten russischen Drohungen, die Republik Moldau werde das nächste Ziel russischer Aggressionsakte sein. Dafür habe Russland gegenwärtig nicht genügend militärische Mittel sagte er; wohl aber hege die russische Führung die Absicht, die am Westen orientierte politische Führung in Moldau zu schwächen oder zu beseitigen.

Die Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, wird an der Münchener Sicherheitskonferenz teilnehmen. Heusgen kündigte an, zu den Teilnehmern zählten neben Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron unter anderen auch die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris und der polnische Staatspräsident Andrzej Duda. Es würden insgesamt 83 Außen- und Verteidigungsminister erwartet. Die Delegation von Politikern aus den Vereinigten Staaten werde eine Rekordgröße erreichen, mehr als ein Drittel der Mitglieder des amerikanischen Senats hätten sich angemeldet. Aus dem Bundestag seien Delegationen aller Fraktionen außer der AfD eingeladen, sagte Heusgen; an sie sei keine Einladung ergangen. Die Organisatoren der Konferenz hätten sich bemüht, unter den Teilnehmern der Podiumsgespräche eine gleich große Anzahl von Frauen wie Männern zu erreichen; auch die parlamentarischen Delegationen seien gebeten worden, auf Parität zu achten.