Proteste in Belarus : Droht eine Intervention Moskaus?

Für den Kreml ist die Lage in Belarus ambivalent – das zeigen auch die Reaktionen aus Moskau. Die große Frage ist, was Putin macht, wenn Lukaschenka ernstlich gefährdet ist.

Präsident Wladimir Putin nimmt am Freitag von seiner Residenz Nowo-Ogarjowo aus an einer Kabinettssitzung teil. Bild: dpa

In Russland wird das Geschehen in Belarus besonders aufmerksam verfolgt. Für den Kreml ist die Lage so ambivalent wie Präsident Wladimir Putins Glückwunschbotschaft an Alexandr Lukaschenka: Sie gratuliert zu dessen angeblicher Wiederwahl, fordert aber zugleich eine „Vertiefung der Zusammenarbeit“ im Unionsstaat beider Länder und mehr supranationale „Integration“. Unmut im Kreml über die Widerborstigkeit Lukaschenkas, der seine politische und finanzielle Abhängigkeit von Putin mit Avancen gen Westen verringern wollte, dürfte erklären, warum die Einlassungen der Moskauer Machtvertreter zum Geschehen in Minsk vielschichtiger sind als jemals sonst.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Angesichts der ersten Proteste am Sonntagabend war noch recht pauschal von einem „Majdan“ die Rede, einem Umsturz nach ukrainischem Muster, den es zu unterbinden gelte. Das Schlagwort steht in Moskau für angeblich westlich angezettelte Revolutionen, die Russland schaden sollten. Auch jetzt ist die „Majdan“-Linie zu Minsk noch präsent. So fordert der Duma-Abgeordnete Leonid Kalaschnikow von den handzahm-oppositionellen Kommunisten Lukaschenka auf, „hart“ durchzugreifen, sonst drohe ein „Majdan“. Etliche russische Staatsfernsehsender, die auch in Belarus gesehen werden, haben Geschichten des Minsker Regimes über angeblich verhaftete „Koordinatoren der Massenunruhen“ übernommen und die Lage so dargestellt, als gehe Gewalt nur von den Demonstranten aus.

„Die Präsidentenwahl ist eine Schande“

Zugleich aber wird gegen Lukaschenka gestichelt. Die Präsidentenwahl sei eine „Schande“, sagte der Duma-Abgeordnete Konstantin Satulin von der Machtpartei „Einiges Russland“ in einem Interview, just an demselben Tag, an dem Putin und auch Patriarch Kirill, das Oberhaupt der Russischen Orthodoxen Kirche, Lukaschenka zum „Sieg“ beglückwünschten. Satulin warf Lukaschenka eine „extrem egoistische Politik“ vor, um an der Macht zu bleiben, und erwähnte einen der jüngsten Nadelstiche des Minsker Machthabers: die Festnahme der 33 russischen Söldner in Belarus kurz vor der Wahl. Lukaschenka hatte die Geschichte benutzt, um sich als Sicherheitsgarant darzustellen.

Mittlerweile haben Kreml-Medien zwar „Geheimdienste der Ukraine“ als Schuldige an der Sache ausgemacht, die Russland und Belarus entzweien wollten. Satulin sagte aber, Lukaschenka habe die Geschichte benutzt, um mit der Darstellung einer ausländischen Verschwörung Gewaltanwendung gegen Protestteilnehmer vorzubereiten. Lukaschenka sei nicht der beste Verbündete, klagte Satulin, der dazu noch mehrere weitere Interviews gab. Ohne Auftrag aus dem Kreml geschieht derlei nicht, auch nicht, dass auf dem staatlichen Sender RT und dem quasistaatlichen Sender NTW über die Brutalität der Omon-Sondereinsatzkräfte berichtet wird, mit Verständnis für die Wut der Belarussen.

Die Dualität zwischen „Majdan“ und Lukaschenka-Kritik spiegelt sich auch in offiziellem Handeln: Einerseits beklagte die Sprecherin des Außenministeriums westliche Versuche, sich in innere Angelegenheiten von Belarus einzumischen, andererseits rief Außenminister Sergej Lawrow zur Freilassung russischer Journalisten aus Minsker Haft auf. Auch einen russischen Oppositionsaktivisten, der nach Minsk gefahren war, festgenommen, geschlagen und als Teilnehmer von „Massenunruhen“ vorgeführt wurde, will Lawrow befreien. Aus der Vielstimmigkeit erscheint eine Botschaft an Lukaschenka: Verhalte dich künftig entgegenkommender. Für den Kreml wäre die optimale Lösung, dass Lukaschenka an der Macht bleibt, aber geschwächt, mit der Möglichkeit, ihm dann endlich die Anerkennung der Annexion der ukrainischen Krim und einen seit langem anstrebten russischen Luftwaffenstützpunkt in Belarus abzupressen.

Putin und Lukaschenka ähneln sich

Doch gerade sieht es so aus, als könnten das die Belarussen verhindern – und ein Sturz des Machthabers wäre eine Niederlage für den Kreml. In beiden Ländern üben Autokraten personalisierte Herrschaft aus. Beide altern; Putin ist 67 und 20 Jahre an der Macht, Lukaschenka verlebte 26 seiner 65 Jahre als Präsident. Beide sind ihren jeweiligen Gesellschaften enthoben, besonders der jungen Generation. Beide haben ein Problem mit illegitimen Wahlen. Eine Umfrage des kremlnahen Instituts Wziom ergab, dass 72 Prozent der Russen die Ereignisse in Belarus verfolgen, aber nur 22 Prozent die offiziellen Minsker Ergebnisse glauben. Seit Montag kommt es zu Solidaritätsaktionen vor der Moskauer Botschaft des Nachbarlandes. Der Moskauer Oppositionspolitiker Dmitrij Gudkow sagt, im Belarus von heute „sehen wir uns selbst in sehr baldiger Zeit“.

Die große Frage ist, was Putin macht, wenn Lukaschenka ernstlich gefährdet ist. Droht eine Intervention in Belarus? 2014 intervenierte Putin in der Ukraine gegen den „Euromajdan“, der sich offen gegen Russlands Einfluss richtete. Eine „samtene Revolution“ in Armenien nahm Putin vier Jahre später hin; dort hatten die Akteure klug den Wert der Anbindung an Russland hervorgehoben. Auch in den belarussischen Protesten fehlen Parolen gegen den Kreml, geschweige denn gegen Russland. Zudem wären die Kosten für eine Intervention hoch, und in der Corona-Pandemie ist auch Russlands Wirtschaft eingebrochen.

In der russischen Gesellschaft dürfte es kaum Unterstützung für eine Intervention geben. Deshalb vermutet etwa der Moskauer Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj für den Fall, dass das Minsker Regime doch stürzen sollte, einen „Plan B“ des Kremls: Man werde Lukaschenka und dessen wichtigste Schergen herausholen und dann in neue Politiker für Belarus investieren. Einer der möglichen neuen Köpfe ist derzeit sogar in Moskau: der frühere belarussische Botschafter in Washington Valerij Zepkalo, ein verhinderter Präsidentschaftsbewerber, der dann die Kandidatin Swetlana Tichanowskaja unterstützte. Aus dem Exil kritisiert Zepkalo Lukaschenka dieser Tage scharf und offen.