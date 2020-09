Moskau und der Fall Nawalnyj : Ein Gift für mehr als nur einen Mord

In einem Punkt unterscheidet sich Moskaus Reaktion auf die Nachricht, Aleksej Nawalnyj sei mit Nowitschok vergiftet worden, grundsätzlich von seiner Verteidigungslinie nach dem Giftanschlag auf den früheren russischen Agenten Sergej Skripal in England vor zwei Jahren. Damals versuchten russische Politiker und Propagandisten der Staatsmedien, Verwirrung um den Stoff selbst zu stiften. Sie behaupteten, ein Nervengift namens Nowitschok sei in der Sowjetunion oder Russland nie entwickelt worden.

Und selbst wenn – es könne sich gar nicht mehr im Besitz Russlands befinden, denn schließlich hatte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen ja 2017 bestätigt, dass es seine Chemiewaffen vollständig zerstört habe. Das russische Außenministerium brachte es damals fertig, einerseits die Existenz von Nowitschok zu leugnen und andererseits zu behaupten, die Vereinigten Staaten hätten es beim Abbau eines sowjetischen Chemiewaffenlabors im heutigen Usbekistan an sich genommen.

Alles nur eine Provokation ausländischer Geheimdienste?

Inzwischen wird die Existenz von Nowitschok nicht mehr in Frage gestellt. Die unter diesem Namen zusammengefasste Gruppe von Giften mit ähnlicher Zusammensetzung und Wirkungsweise ist nämlich im November 2019 in die Liste der Stoffe aufgenommen worden, die von der Konvention zum Verbot chemischer Waffen erfasst werden – und zwar sogar auf Antrag Russlands.

So erklärt nun in russischen Medien ein Wissenschaftler namens Leonid Rink, der als einer der Entwickler von Nowitschok vorgestellt wird, die Vorstellung sei „lächerlich“, dieses Gift für die Ermordung einer einzelnen Person einzusetzen, denn schließlich sei es dafür geschaffen worden, ganze militärische Einheiten zu vernichten. Ganz will allerdings auch Leonid Rink eine Vergiftung Nawalnyjs mit einem dieser Stoffe nicht ausschließen: „Übrigens sind die Deutschen, Engländer, Schweden, Tschechen und natürlich Amerikaner sehr gut darin, sie herzustellen.“

Die Theorie, Nawalnyj sei womöglich in Deutschland vergiftet worden, ist in Russland schon verbreitet worden, bevor am Mittwoch bekannt wurde, dass auf ihn ein Anschlag mit einem Stoff der Nowitschok-Gruppe verübt worden ist. So weit geht Präsident Wladimir Putins Sprecher Dmitrij Peskow zwar nicht, aber er wiederholt bei jeder Gelegenheit, dass Ärzte in Nawalnyjs Körper kein Gift gefunden hätten, solange dieser noch in Russland war. Je weiter man in der politischen Hierarchie nach unten wandert, desto offener wird die Hypothese verbreitet, Nawalnyj sei im Westen oder von jemandem aus dem Westen Gift zugeführt worden.

So sagte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, am Dienstag, er könne nicht ausschließen, dass alles eine Provokation ausländischer Geheimdienste sei. Gennadij Sjuganow, der Vorsitzende der scheinoppositionellen Kommunisten, sah das schon als erwiesen an – und brachte ein weiteres Motiv ins Spiel, über das auch verschiedene von den Staatsmedien befragte Fachleute munter spekulierten: Möglicherweise seien es gar nicht wirklich die Deutschen, sondern „die Anglosachsen“ steckten dahinter.

Nachdem zunächst russische Oppositionelle vermutet hatten, der Aufruhr gegen die Diktatur Aleksandr Lukaschenkas in Belarus hätten den Kreml veranlasst, Nawalnyj vergiften zu lassen, um den Anführer möglicher Proteste in Russland aus dem Verkehr zu ziehen, wurde diese Verbindung am Donnerstag auch von anderer Seite hergestellt. Der „künstliche Skandal“ um Nawalnyj solle den „illegalen Protestaktionen“ in Belarus einen zweiten Atem geben, behauptete der Duma-Abgeordnete Ruslan Balbek gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Es gehe darum, die Menschen in Belarus „mit einem Russland zu erschrecken, das seine Oppositionellen angeblich gnadenlos vergiftet“.