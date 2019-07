Moskaus Machthaber : Sie wollen die Proteste um jeden Preis verhindern

In Moskau will ein Oppositioneller über eine weitere Demonstration verhandeln, doch die Machthaber lehnen ab - und er wird zu 30 Tagen Arrest verurteilt.

Unter Gegnern gibt es den Grundsatz, Unterhändler nicht zu behelligen. Doch selbst diesen Grundsatz haben die Machthaber in Moskau jetzt verletzt. Michail Swetow, einer der Anführer der oppositionellen Libertären Partei, verhandelte am Dienstag im Rathaus auf Einladung der Behörden über seinen Antrag auf eine weitere Versammlung. Die sollte am kommenden Samstag als Protest gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten von den Wahlen zur Moskauer Stadtverordnetenversammlung Anfang September stattfinden. Swetows Partei war schon als Organisatorin der Demonstration am 20. Juli auf der Moskauer Sacharow-Straße mit mehr als 22000 Teilnehmern aufgetreten.

Wenn überhaupt eine Oppositionsversammlung erlaubt wird, dann regelmäßig dort; und dort wollte das Rathaus für Samstag wieder eine Versammlung erlauben. Swetow lehnte ab: Man wolle zwar eine Wiederholung der Ereignisse vom vergangenen Samstag vermeiden, als Sicherheitskräfte bei einer „illegalen Aktion“ 1373 Personen festnahmen und Dutzende mit Schlägen und Tritten verletzten. Doch sei es „unmöglich“, so Swetow, auf die Sacharow-Straße „zurückzukehren, nach dem, was am Samstag geschah“. Er strebte prominentere Schauplätze an, so vor dem Rathaus. Ein Kompromiss wurde nicht erreicht; kaum hatte Swetow das Rathaus verlassen, wurde er festgenommen und am Mittwoch zu 30 Tagen Arrest verurteilt, offiziell wegen einer unerlaubten Versammlung am 16. Juli. Dutzende, im Zusammenhang mit der Demonstration am Samstag festgenommene Personen haben seit Wochenbeginn Arreststrafen zwischen drei und 30 Tagen erhalten; viele weitere Teilnehmer wurden zu hohen Geldbußen verurteilt.

Wurde Nawalnyj vergiftet?

Der Oppositionelle Alexej Nawalnyj bekam schon am 24. Juli eine Arreststrafe von 30 Tagen. Er war am Sonntag wegen einer angeblichen allergischen Reaktion an den Augen und im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden, am Montag aber wieder in die Zelle gebracht worden. Seine Ärzte vermuteten eine Vergiftung, Nawalnyj schloss das nicht aus, anders ein Staatslabor in einer Erklärung vom Mittwoch, die wiederum eine Ärztin des Oppositionellen anzweifelte: Die Lage ist angespannt.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin, Präsident Putins Statthalter für die Hauptstadt, warf der Partei Swetows kurz nach dessen Festnahme vor, für Samstag eine „weitere Provokation“ vorzubereiten, und rechtfertigte das Vorgehen gegen die Demonstranten: Diese hätten „die Polizei einfach gezwungen, Gewalt anzuwenden“. Obwohl die Sicherheitskräfte auch Passanten geschlagen hatten, dankte ihnen der Bürgermeister: „Sie haben ihre Pflicht erfüllt.“ Die Organisatoren hätten „die Dutzenden Verletzten auf dem Gewissen“. Die Protestierenden wollten nicht Wahlen, sondern die Macht, aber die bekomme nicht, „wer lauter schreit“, denn „wir leben doch nicht in Zimbabwe“. Sobjanin behauptete nebulös, es sei die „Stürmung des Rathauses“ gefordert worden und sprach von „geplanten und gut vorbereiteten Massenunruhen“. Das war ein Schlüsselwort: Das Ermittlungskomitee leitete ein entsprechendes Verfahren ein, dann begannen Razzien bei Teilnehmern der Proteste vom Samstag.

Vorwurf der „Massenunruhen“

Zwar laufen zwei weitere Ermittlungsverfahren wegen der Proteste „für ehrliche Wahlen“, doch gerade der Vorwurf der „Massenunruhen“ soll abschrecken: Er kopiert die Niederschlagung der Protestbewegung der Jahre 2011 und 2012. Am Vorabend einer Einführung Putins ins Präsidentenamt im Mai 2012 hatten Sicherheitskräfte eine (erlaubte) Demonstration auf dem Moskauer Bolotnaja-Platz aufgelöst und dann von „Massenunruhen“ gesprochen, was unter anderen eine Untersuchungskommission zurückgewiesen hatte. Doch erhielten 20 Personen wegen der Geschehnisse Haftstrafen bis zu viereinhalb Jahren.

Zugleich sind die Machthaber bestrebt, die Protestbewegung durch kleine Zugeständnisse zu spalten. So wurde das Mitglied der Partei Jabloko, Sergej Mitrochin, der wie andere Kandidaten erst unter Hinweis auf fehlerhafte Unterschriften ausgeschlossen worden war, am Dienstag zugelassen. Mitrochin und weitere Jabloko-Leute, die noch nachträglich zugelassen werden könnten, wären aus Sicht Sobjanins und des Kreml eher als Stadtverordnete hinnehmbar: Gemessen an den ausgeschlossenen Mistreitern des Antikorruptionsjägers Nawalnyjs, die darauf bauen, als Stadtverordnete mehr Einblick in die Verwendung des mehr als 32 Milliarden Euro hohen Moskauer Jahresbudgets zu gewinnen, wirken sie harmloser.

Nach Swetows Inhaftierung beantragten andere Oppositionelle Aktionen für Samstag und das darauffolgende Wochenende. Die Polizei warnte vor der Teilnahme an einem unerlaubten „Spaziergang“ am Samstag im Zentrum.