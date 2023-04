Die ukrainische Führung ist nach einem Bericht des amerikanischen Fernsehsenders CNN verärgert wegen der veröffentlichten Geheimdokumente zum russischen Angriffskrieg. Das Land habe daher schon einige seiner militärischen Pläne geändert, berichtete CNN unter Berufung auf das Umfeld des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Ein Dokument zeigt demnach, dass die USA auch Selenskyj ausspioniert hätten. Die Tatsache an sich sei keine Überraschung, aber ukrainische Beamte seien zutiefst frustriert über das Datenleck, schrieb CNN unter Berufung auf eine Selenskyj nahe stehende Person.

Nach Berichten zahlreicher amerikanischer Medien belegen die Dokumente, wie tief die Geheimdienste Washingtons auch ihre Verbündeten durchleuchten. Die „New York Times“ etwa berichtete unter Berufung auf die Dokumente über Schwächen der ukrainischen Flugabwehr. Diese müsse verstärkt werden, um den russischen Angriffen standzuhalten. Die Ukraine fordert seit langem mehr Munition und Waffen für den Krieg gegen Russland. Russland sieht die veröffentlichten Dokumente als weiteren Beleg für die Verwicklung der USA und der NATO in den Krieg in der Ukraine.

Manipulationen an Fotografien nachgewiesen

Unklar ist aber weiter, wer die Unterlagen unter anderem der amerikanischen Geheimdienste veröffentlicht hat und ob sie tatsächlich alle echt sind. Analysten hatten teils Manipulationen an den fotografierten Unterlagen nachgewiesen - im Sinne Russlands.

So berichtete CNN unter Berufung auf ein Dokument, dass während des Krieges bisher 43. 000 russische Soldaten getötet worden sein sollen. Auf ukrainischer Seite liege die Zahl der Toten bei 17.500, hieß es. In den manipulierten Versionen der Dokumente, die in russischen Kanälen auftauchten, war Experten zufolge die Zahl der getöteten Russen nur halb so hoch, die Zahl der getöteten Ukraine dagegen höher als in der ursprünglichen Fassung.

Laut CNN konnte die amerikanische Aufklärung zudem Pläne der russischen Seite für Angriffe gegen die von den NATO-Staaten gelieferten Panzer aufdecken. Mehrere amerikanische Medien berichteten, dass Russland wegen der abgefangenen Informationen nun Kommunikationswege ändern könnte, um seine Pläne zu verdecken. Amerikanische Stellen befürchten demnach auch, dass Informationsgeber in den russischen Reihen in Gefahr sein könnten.

Pentagon prüft Auswirkungen auf „nationale Sicherheit“

Abgefangene Informationen auf ukrainischer Seite könnten laut CNN dazu geführt haben, dass die USA dem Land keine Raketen mit größerer Reichweite liefern, um etwa Angriffe Kiews auf russisches Staatsgebiet zu verhindern. Demnach soll Selenskyj laut einem Dokument vorgeschlagen haben, russische Stellungen im Gebiet Rostow zu beschießen. Dabei sollten Drohnen eingesetzt werden.

Das amerikanische Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, es werde mögliche Auswirkungen des Vorfalls auf die nationale Sicherheit prüfen. Es sei eine „behördenübergreifende Arbeitsgruppe" eingerichtet worden, die sich darauf konzentriere, die Auswirkungen „auf die nationale Sicherheit der USA sowie auf unsere Verbündeten und Partner zu bewerten", erklärte die stellvertretende Sprecherin des Pentgons, Sabrina Singh, am Sonntag.

Das Verteidigungsministerium prüfe zwar noch die Echtheit der abfotografierten, im Internet verbreiteten Dokumente. Diese schienen jedoch "sensibles und streng geheimes Material zu enthalten", erklärte Singh.

Zuletzt waren nach und nach eine Reihe geheimer Regierungsdokumente auf Online-Plattformen wie Twitter, Telegram oder Discord und weiteren Plattformen aufgetaucht. Darunter waren laut einem Bericht der „New York Times" vom Donnerstag geheime Dokumente zu Plänen der USA und der NAtO für die Unterstützung der Ukraine bei der Vorbereitung einer Frühlingsoffensive gegen Russland.

Die Dokumente sollen der Zeitung zufolge Details über Waffenlieferungen, Bataillonsstärken und andere sensible Informationen enthalten. Ein Dokument fasse die Ausbildungspläne von zwölf ukrainischen Kampfbrigaden zusammen. Die Dokumente wurden laut der "New York Times" über pro-russische Kanäle verbreitet. Am Samstag hatte das amerikanische Justizministerium eine Untersuchung zu den im Internet verbreiteten Geheimdokumenten eingeleitet.

Es tauchen immer wieder neue Dokumente auf - unter anderem mit Informationen, die nicht nur die Ukraine und Russland betreffen, sondern auch hochsensible Einschätzungen von amerikanischen Verbündeten. So sollen einige Dokumente laut „New York Times" offenbar Informationen über interne Debatten in Regierungen von Bündnispartnern enthalten - etwa Diskussionen über die Frage, ob Südkorea den USA Artilleriegeschosse für den Einsatz in der Ukraine zur Verfügung stellen sollte.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte am Montag: „Die Leaks sind einigermaßen interessant, alle studieren, analysieren und erörtern sie breit“. Auf die Frage zu einer möglichen Beteiligung russischer Stellen an der Veröffentlichung sagte der Kremlsprecher, dass er das nicht kommentieren könne. „Wir alle wissen doch, dass es hier wieder um diese Tendenz geht, Russland für alles, immer und überall zu beschuldigen und alles Russland anzuhängen“, sagte Peskow. Diese Schuldzuweisung sei eine „verbreitete Krankheit“, weshalb es da nichts zu kommentieren gebe.