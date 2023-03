Aktualisiert am

Das russische Verteidigungsministerium hat am Dienstag jede Verantwortung im Zusammenhang mit dem Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer zurückgewiesen. Die Drohne sei weder beschossen noch auf andere Weise angegriffen worden, heißt es in einer von der Staatsagentur Tass verbreiteten Mitteilung.

Eine Alarmrotte der russischen Luftwaffe sei aufgestiegen, um einen unbekannten Eindringling über dem Schwarzen Meer zu identifizieren. Bei einem scharfen Ausweichmanöver habe die Drohne rapide an Höhe verloren und sei in das Meer gestürzt, lautete die Darstellung des russischen Militärs. „Die russischen Kampfflugzeuge haben keine Bordwaffen eingesetzt, sind nicht in Kontakt mit dem unbemannten Flugapparat geraten und kehrten sicher zu ihrem Heimatflughafen zurück.“

Vom US-Militär hieß es zum Ablauf, zwei russische Kampfjets hätten ein Abfangmanöver mit der amerikanischen Drohne vom Typ MQ-9 Reaper betrieben, die im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer geflogen sei. Einer der Kampfjets habe dabei den Propeller der amerikanischen Aufklärungsdrohne gestreift.

US-Kräfte hätten das unbemannte Fluggerät daraufhin zu Boden bringen müssen. Vor der Kollision hätten die russischen Jets mehrfach Treibstoff über der US-Drohne abgelassen und seien vor dieser hergeflogen. Das US- Militär sagte, ein „unsicheres und unprofessionelles“ Handeln der russischen Seite habe den Zwischenfall verursacht.

Nach dem Vorfall hat die US-Regierung den russischen Botschafter einbestellt. Dabei wollten die USA ihren „starken Widerspruch gegen dieses gefährliche, unprofessionelle Abfangen“ der Drohne zum Ausdruck bringen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Dienstag in Washington. In Moskau habe bereits US-Botschafterin Lynne Tracy dem russischen Außenministerium eine „starke Botschaft“ übermittelt.

Nach Angaben der amerikanischen Luftwaffe ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen. CNN zitierte den Befehlshaber des für Europa zuständigen Kommandos der amerikanischen Luftwaffe, General James Hecker, mit den Worten: „Um ungefähr 7.03 Uhr MEZ hat eines der russischen Su-27-Flugzeuge den Propeller der MQ-9 getroffen, was die US-Streitkräfte bewog, die MQ-9 in internationalen Gewässern heruntergehen zu lassen.“

Mehr zum Thema 1/

Es gebe immer wieder Vorfälle mit Russland, so auch in den vergangenen Wochen, äußerte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag. Diese Tat sei jedoch „unverantwortlich“ und habe den Absturz eines amerikanischen Fluggeräts verursacht. In dieser Hinsicht sei der Vorfall „einzigartig“.

Kirby hob hervor, die Drohne habe sich „in internationalem Luftraum über internationalen Gewässern“ aufgehalten und „keine Gefahr für niemanden“ dargestellt. Sollte Russland zum Ziel gehabt haben, Amerika davon abzuhalten, im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer aktiv zu sein, dann sei das „gescheitert“. Man werde „weiterhin tun, was wir für unsere eigenen nationalen Sicherheitsinteressen in diesem Teil der Welt tun müssen“, äußerte Kirby.