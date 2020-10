Moskau über Nawalnyj-Interview : „Putin hat sein Leben gerettet“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Für die jüngste Ausgabe der Staatsfernsehwochenschau „Nachrichten der Woche“ am vergangenen Sonntag ließ sich Moderator Dmitrij Kisseljow im Bademantel beim Rasieren in dem Hotelzimmer der sibirischen Stadt Tomsk filmen, in dem Nawalnyj vermutlich vergiftet wurde. Kisseljow stellte es so dar, als weigere sich Nawalnyj, Proben abzugeben und einer „internationalen Ermittlung“ zuzustimmen: „Moskau ist einverstanden und bereit, der Berliner Patient lehnt es ab, an der Ermittlung teilzunehmen.“ In Wirklichkeit wurden Nawalnyj während seines zweitägigen Klinikaufenthalts in der Stadt Omsk Proben entnommen, in denen nach offiziellen russischen Angaben keine giftige Substanz festgestellt wurde. Zudem gibt es in Russland weiter keine Strafermittlung in dem Fall, nur undurchsichtige Vorermittlungen, in deren Rahmen Rechtshilfeersuchen an Berlin gestellt wurden. Kisseljow sagte, er habe auch seine Frau ins Hotel eingeladen, aber „sie sagt, sie ekelt sich. Ich mich ehrlich gesagt auch, aber ich musste mich damit zurechtfinden“. Kisseljow urteilte, in dem Hotel sei alles friedlich und sicher und schloss, dass „Europa“ nur einen Vorwand für neue Sanktionen wolle.

Zugleich ist Moskau bestrebt, die Organisation für ein Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu diskreditieren, deren Analyse zum Fall Nawalnyj erwartet wird. Den Nowitschok-Befund des deutschen Bundeswehr-Instituts haben Labore in Schweden und Frankreich bestätigt. Doch kommt dem Ergebnis der in Den Haag ansässigen internationalen Organisation, in der Russland Mitglied ist, besondere Bedeutung zu: Sie führt Nowitschok auf ihrer Liste der verbotenen Chemiekampfstoffe. Berlin hat im Fall Nawalnyj von Anfang an den multilateralen Weg über die OPCW beschritten und teilt keine Ergebnisse bilateral mit Russland. Darüber ist Moskau so erbost, dass das Außenministerium Berlin im Fall Nawalnyj eine „feindliche antirussische Linie“ vorwirft und den jetzt bekannt gewordenen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Nawalnyj in der Charité – von dem weder der Zeitpunkt, noch Gesprächsinhalte oder Fotos bekannt wurden – als „Versuch der echten Politisierung dieser Frage“ geißelte.

Moskau versucht Zweifel an der OPCW zu säen

Mittlerweile befasst sich sogar der Kreml selbst damit, Zweifel an der OPCW zu säen. Die Zusammenarbeit könne man nicht effektiv nennen, sagte Peskow am Mittwoch. Die Diskreditierung war zuvor Sache des Außenministeriums, das etwa am Dienstag mitgeteilt hatte, man zweifle nicht daran, dass der erwartete Bericht der OPCW ebenfalls Spuren von Nowitschok bei Nawalnyj feststellen werde: Die Proben seien in einer „geheimen Operation“ durch das „politisch engagierte und voreingenommene“ technische Sekretariat der OPCW entnommen und alle Teilnehmer daran „sorgfältig vor uns verborgen worden“.