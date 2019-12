Aktualisiert am

Schüsse am russischen Geheimdienstsitz

Moskau : Schüsse am russischen Geheimdienstsitz

Ein russischer Soldat der Spezialeinheiten steht neben dem FSB-Gebäude in Moskau. Bild: AFP

An der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau ist es zu einer Schießerei gekommen, bei der es Tote und Verletzte gab. Das Gebiet um das Gebäude wurde abgesperrt, dort sind Spezialeinheiten der Sicherheitskräfte eingetroffen. Der FSB stufte den Angriff russischen Medienberichten zufolge offiziell als Terroranschlag ein.

Zum Hergang des Geschehens und der Zahl der Opfer gibt es bisher widersprüchliche Angaben. Russische Medien berichten unter Berufung auf Augenzeugenberichte und soziale Medien von bis zu drei Angreifern, die um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) in das FSB-Gebäude eingedrungen seien und dort das Feuer eröffnet hätten. Zwei der Angreifer sollen im Gebäude getötet worden sein.

In verschiedenen Berichten ist auch von wenigstens einem getöteten Polizisten die Rede. Auf Augenzeugenvideos vom Ort des Geschehens ist zu sehen, dass wenigstens ein Bewaffneter im Freien schoss. Einer der Angreifer soll sich in einem weiteren Gebäude am Platz verbarrikadiert und von dort aus mit einer automatischen Waffe geschossen haben.

Kurz nach 19 Uhr Ortszeit teilte der FSB mit, der Angreifer sei „neutralisiert“ worden, nun werde seine Identität ermittelt. Ein Korrespondent der Zeitung „Kommersant“ meldete kurz darauf jedoch, die Absperrungen seien ausgeweitet worden, es seien wieder Schüsse zu hören.

Präsident Wladimir Putin wird laut einem Kreml-Sprecher über das Geschehen unterrichtet. Er war zum Zeitpunkt der ersten Schüsse laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Ria-Nowosti bei einem Konzert im Kreml aus Anlass des nationalen „Tags der Sicherheitskräfte“, der am Freitag begangen wird.