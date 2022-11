Aktualisiert am

Russland beteiligt sich wieder an Getreideabkommen mit Ukraine

Ukrainekrieg : Russland beteiligt sich wieder an Getreideabkommen mit Ukraine

Ein Frachtschiff mit Getreide vor Istanbul Anfang September Bild: dpa

Russland beteiligt sich wieder am Abkommen mit der Ukraine zum Export von Getreide. Noch von diesem Mittwoch an will Moskau die Vereinbarung befolgen.