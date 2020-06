Mordfall Olof Palme : Ein Verdächtiger – und viele Fragen

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Palme war in einer Freitagnacht nach einem Kinobesuch erschossen worden. Er war mit seiner Frau und ohne Personenschützer in der Stockholmer Innenstadt unterwegs, als sich der Mörder näherte und ihn erschoss. Palme wurde 59 Jahre alt. Er war von 1969 bis 1976 und dann wieder von 1982 bis zu seiner Ermordung Ministerpräsident von Schweden gewesen, und er war auch einer der populärsten Sozialdemokraten weltweit damals, berühmt für sein Engagement für Abrüstung und Frieden.

In seiner Zeit wurzelt das schwedische Selbstverständnis einer „moralischen Supermacht“, die zumindest offiziell neutral als Vermittler bei Konflikten auf der ganzen Welt auftreten kann. So machte er sich aber auch viele Feinde in Schweden und der Welt – ein Grund dafür, dass in den Jahren nach seinem Tod stets über große Verschwörungen, ihn zu ermorden, spekuliert wurde. Die Ermittler gehen nun aber davon aus, dass es keine Verschwörung war, sondern die Tat eines Einzeltäters: Engström war damals 52 Jahre alt und arbeitete als Designer für Skandia.

In den vergangenen Jahren hat es allerdings schon viele Spuren gegeben, die sich verlaufen haben. Allein mehr als 130 Menschen sollen sich des Mordes bezichtigt haben. So vermuteten Ermittler am Anfang, dass kurdische Aktivisten verantwortlich sein könnten für die Tat – Schweden hatte die PKK als Terrororganisation eingestuft. Es gab die Vermutung, dass Rechtsextremisten Palme ermordet haben könnten, eine andere Spur führte nach Südafrika, weil Palme das Apartheidsregime attackiert hatte.

Mehr zum Thema 1/

Verurteilt für den Mord wurde 1989 sogar schon ein Mann, der zufällig so ähnlich heißt wie der Ermittlungsleiter heute: Christer Pettersson, ein vorbestrafter und drogenabhängiger Schwede. Die Witwe Palmes hatte ihn bei einer Gegenüberstellung als Mörder identifiziert. Weil es aber an ihrer Aussage Zweifel gab, wurde Pettersson in der nächsten Instanz schon wieder freigesprochen. 2004 starb er.

Am Mittwoch berichten die Ermittler nun in einer mehr als zwei Stunden dauernden Pressekonferenz, wie sie zu dem Schluss gekommen sind, dass Engström für sie der Tatverdächtige ist. Wie sie die alten Puzzleteile neu zusammengesetzt haben. Vor allem werteten sie alte Aussagen aus und überprüften, wie sie zueinander passen könnten.