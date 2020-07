Mord und Korruption in Malta : Ein Kronzeuge und sein angeblicher Suizidversuch

Spurensicherung am Tatort in der Nacht zum Mittwoch Bild: Reuters

Wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand in Selbsttötungsabsicht in den eigenen Nacken, in die Nierengegend und ins Handgelenk sticht? Mit solchen Verletzungen wurde der Taxifahrer und einstige Kredithai Melvin Theuma am späten Dienstagabend in seiner Wohnung in einem Vorort der maltesischen Hauptstadt Valletta gefunden. Nach einer Notoperation sei Theumas Zustand von den behandelnden Ärzten am Morgen als kritisch eingestuft worden, berichteten örtliche Medien am Mittwoch. Aus Polizeikreisen hieß es, die Beamten am Tatort seien zu der Überzeugung gelangt, es habe sich um einen Suizidversuch gehandelt.

Theuma ist Kronzeuge in dem Gerichtsverfahren zur Aufklärung des Mordes an der investigativen Journalistin Daphne Caruana Galizia vom 16. Oktober 2017. Unmittelbar nach seiner Festnahme Anfang November wegen des Verdachts der Verwicklung in die Bluttat hatte Theuma den Ermittlungsbehörden signalisiert, er sei bereit „auszupacken“, wenn ihm im Gegenzug eine Amnestie für seine diversen Straftaten gewährt werde. Das Gesuch Theumas hatte der damalige Ministerpräsident Joseph Muscat unterstützt, und Staatspräsident George Vella gewährte dem Kronzeugen daraufhin die Strafverschonung. Theuma lebt seither unter Polizeischutz. Ein Streifenwagen steht Tag und Nacht vor dem Haus, in dem sich seine Wohnung befindet.

Die mutmaßlichen Mörder schweigen

Mit den Aussagen Theumas schienen die jahrelang stockenden Ermittlungen zum Mord an der bekanntesten Journalistin Maltas endlich Fahrt aufzunehmen. Theuma sagte aus, den Mord an Caruana Galizia habe der einflussreiche Geschäftsmann Yorgen Fenech in Auftrag gegeben. Seine eigene Aufgabe sei es gewesen, verlässliche Killer für den Auftragsmord zu finden und diesen das „Blutgeld“ in Höhe von insgesamt 350.000 Euro zu übergeben, berichtete Theuma. Die drei gedungenen Mörder erledigten wunschgemäß den Auftrag, mit einer Autobombe. Die mutmaßlichen Auftragsmörder konnten schon im Dezember 2017 festgenommen werden. Sie warten seither in Untersuchungshaft auf das Hauptverfahren. Zu den Vorwürfen schweigen sie.

Kurz nach den sensationellen Enthüllungen Theumas wurde Yorgen Fenech, der einer alteingesessenen und bestens vernetzten maltesischen Unternehmerfamilie entstammt, im Hafen von Valletta bei dem Versuch festgenommen, im Morgengrauen mit seiner Luxusyacht zu fliehen. Fenech bestreitet die Vorwürfe und beschuldigt stattdessen Muscats einstigen Kabinettschef Keith Schembri, den Mord an der 53 Jahre alten Journalistin in Auftrag gegeben zu haben. Daraufhin wurde auch Schembri festgenommen, durfte aber nach zwei Tagen Untersuchungshaft wieder nach Hause. Die von Fenech gegen ihn erhobenen Vorwürfe weist Schembri als Versuch zurück, von eigener Schuld abzulenken, von seinem Regierungsamt trat Schembri aber zurück.

Daphne Caruana Galizia hatte in ihrem investigativen Blog „Running Commentary“ über viele Jahre hinweg über die Machenschaften Fenechs berichtet. Unter anderem hatte sie ihm vorgeworfen, Bestechungsgeld in Millionenhöhe an Kabinettsmitglieder wie Schembri über Tarnfirmen in Dubai bezahlt zu haben – mit dem Ziel, an lukrative Regierungsaufträge zu kommen, etwa zum Bau eines Kraftwerks. Neben Schembri hatte Caruana Galizia auch Wirtschaftsminister Chris Cardona beschuldigt, Bestechungsgeld von Fenech angenommen und dieses über Briefkastenfirmen im Ausland gewaschen zu haben.

Auch Cardona trat Ende November von seinem Kabinettsposten zurück. Schließlich stürzte auch der Ministerpräsident wegen der von Caruana Galizia erhobenen Vorwürfe gegen zwei seiner engsten Mitarbeiter: Im Januar trat Muscat vom Vorsitz der sozialdemokratischen Arbeiterpartei und vom Amt des Regierungschefs zurück. Er selbst steht nicht im Verdacht, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Muscats Nachfolger an der Spitze von Partei und Regierung ist George Abela.

Mit dem angeblichen Selbstmordversuch des Kronzeugen Theuma bekommen die von Beginn an schleppend verlaufenden Ermittlungen in der Causa Caruana Galizia eine neue skandalöse Wendung. Am Mittwoch hätte vor Gericht ein mitgeschnittenes Telefongespräch Theumas abgespielt werden sollen, das nach Angaben der Anwälte des Hauptverdächtigen Fenech den Kronzeugen Theuma als Lügner entlarvt hätte. Fenech hat über seine Anwälte mehrmals angekündigt, Beweise vorzulegen, wonach nicht er, sondern Schembri den Mord an Caruana Galizia in Auftrag gegeben habe. Fenech und seine Anwälte behaupten, der Kronzeuge Theuma habe den einstigen Polizeichef Lawrence Cutajar mit 30.000 Euro bestochen, damit dieser dessen Amnestiegesuch unterstütze. Tatsächlich hatte neben Muscat auch Cutajar die Strafverschonung für Theuma befürwortet. Cutajar bestreitet, je mit Theuma etwas zu tun gehabt zu haben. Von seinem Spitzenamt bei der Polizei trat er im Januar zurück.

Gut tausend Tage sind vergangen, seit in einem EU-Staat mit formell rechtsstaatlicher Grundordnung samt Presse- und Meinungsfreiheit eine Journalistin von Auftragskillern ermordet wurde. Die bisherigen Ermittlungen legen nahe, dass Spitzenvertreter der politischen und wirtschaftlichen Elite Maltas in den Mord verwickelt sind. Doch wer genau, ist ungeklärt.

Der Anwalt der Familie Caruana Galizia, die in dem Verfahren als Nebenklägerin auftritt, äußerte noch am Dienstagabend seine Verwunderung darüber, dass die Polizei umstandslos von einem Suizidversuch Theumas sprach. Dabei schwang die Vermutung mit, jemand könne versucht haben, Theuma aus dem Weg zu räumen. Sein Überleben jedenfalls verdankt der Kronzeuge allein dem Umstand, dass sein eigener Anwalt die Polizei alarmierte, nachdem er seinen Mandanten am Vorabend des wichtigen Verhandlungstermins telefonisch nicht hatte erreichen können.

Das Verfahren wurde am Mittwoch mit der Einvernahme des früheren Polizeichefs Cutajar fortgesetzt. Der schwer verletzte Theuma soll so bald wie möglich in den Zeugenstand zurückkehren.