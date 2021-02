Mord an Lokman Slim : Im Herzen des Reichs der Hizbullah

Im Libanon wurde der Publizist Lokman Slim erschossen. Viele sind überzeugt, schon zu wissen, wer hinter der Tat steckt. Denn Slim verkörperte alles, was die Hizbullah ablehnt – und er lebte und arbeitete mitten in ihrem Herrschaftsgebiet.

Als Lokman Slim vor gut einem Jahr über die Morddrohungen sprach, die er ständig bekam, saß er da, wie er es meistens tat, wenn er Gäste empfing: in seinem Büro an einem großen Holztisch voller Zettel, Bücher und Aschenbecher. Er rauchte Kette und sprach in druckreifen Sätzen. Wie er die ständige Bedrohung aushalte? Er wischte die Frage mit einer Handbewegung beiseite. Nun sind die schlimmsten Befürchtungen Wirklichkeit geworden. Am Donnerstagmorgen wurde Lokman Slim im Süden des Libanons erschossen in seinem Auto aufgefunden.

Seit Mittwochabend wurde Slim, ein bekannter schiitischer Intellektueller und Publizist, der ein so scharfer wie unerschrockener Kritiker der schiitischen Hizbullah war, vermisst. Er hatte gegen halb neun Uhr das Haus eines Freundes in dem südlibanesischen Ort Niha verlassen und war danach nicht mehr zu erreichen gewesen. Lokman gehe nicht ans Telefon, teilte seine besorgte Frau in der Nacht zum Donnerstag mit.