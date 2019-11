Mordfall Caruana Galizia : Opposition fordert Rücktritt von Maltas Regierungschef

Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat am Mittwoch in Valetta Bild: Reuters

Nach der Festnahme des prominenten maltesischen Geschäftsmannes Yorgen Fenech im Zusammenhang mit dem Mord an der Bloggerin Daphne Caruana Galizia vom Oktober 2017 hat die Opposition am Mittwoch den Rücktritt von Ministerpräsident Joseph Muscat gefordert. Ranghohe Mitarbeiter Muscats sollen Geschäftsverbindungen mit Fenech unterhalten haben.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Fenech war am frühen Mittwochmorgen an Bord seiner Luxusyacht „Gio“ von den maltesischen Streitkräften festgenommen worden. Nach maltesischen Medienberichten war das Schiff gegen 5.30 Uhr aus dem Yachthafen Portomaso ausgelaufen, wurde kurz darauf von einem maltesischen Patrouillenboot aufgebracht und anschließend in den Hafen zurückgebracht. Dort wurde die Yacht von Polizeibeamten durchsucht, Fenech wurde in Gewahrsam genommen.

Der spektakuläre Zugriff erfolgte kaum 24 Stunden nachdem Regierungschef Muscat mitgeteilt hatte, er habe dem mutmaßlichen Mittelsmann zwischen dem Auftraggeber des Mordes und den gedungenen Killern Straffreiheit im Gegenzug für die Kooperation mit den Behörden zugesagt. Bei dem Mittelsmann, der am vergangenen Donnerstag bei einem gemeinsamen Zugriff von maltesischer Polizei und Europol-Beamten verhaftet worden war, handelt es sich um den vorbestraften Taxifahrer und Kredithai Melvin Theuma. Der Rechtsvertreter Theumas hatte den Behörden in Aussicht gestellt, sein Mandant werde die Identität des Auftraggebers der Ermordung der bekanntesten Journalistin des Landes preisgeben, wenn ihm im Gegenzug eine Begnadigung für seine Straftaten zugesagt werde.

Ministerpräsident Muscat von der linken Arbeiterpartei teilte am Dienstag mit, er habe dem Anwalt Theumas ein entsprechendes Schreiben übergeben. Zudem stellte Muscat am Dienstag vor der Presse in Aussicht, dass der Mord an der investigativen Journalistin bald aufgeklärt werden könne. Die damals 53 Jahre alte Bloggerin war am 16. Oktober 2017 bei der Detonation einer Bombe, die unter ihrem Auto angebracht war, kurz nach Verlassen ihres Hauses in Bidnija getötet worden.

Bereits im Dezember 2017 waren zehn Personen festgenommen worden, unter ihnen die drei dringend Tatverdächtigen Alfred und George Degiorgio sowie Vince Muscat, der nicht mit Ministerpräsident Joseph Muscat verwandt ist. Die drei Männer sollen den Sprengsatz gebaut, am Auto Caruana Galizias angebracht und schließlich ferngezündet haben. Von Beginn an war klar, dass die drei vorbestraften Kleinkriminellen die Bluttat als gedungene Killer und nicht aus eigenem Antrieb begangen hatten.

Die Festnahme des 41 Jahre alten Mittelsmannes Melvin Theuma hat nun offenbar zum Durchbruch bei den schleppenden Bemühungen zur Ermittlung der Hintermänner des Mordes geführt. Yorgen Fenech entstammt einer Dynastie von maltesischen Bauunternehmern, ist in den vergangenen Jahren aber vor allem als Energieunternehmer und Finanzinvestor bekannt geworden. Fenech ist unter anderem Mehrheitseigner des Bau- und Finanzunternehmens Tumas Group sowie Geschäftsführer des Energieversorgers Electrogas. Vor allem aber wurde Fenech in den vergangenen Jahren als Chef des in Dubai registrierten Investment-Unternehmens 17 Black bekannt. Daphne Caruana Galizia soll kurz vor ihrer Ermordung die Verwicklung von 17 Black in einen Korruptionsskandal im Zusammenhang mit der Vergabe von Aufträgen für die Energieversorgung Maltas an Unternehmen aus Aserbaidschan recherchiert haben.

Nach maltesischen Medienberichten, die sich auf die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers stützen, gründeten der frühere Energieminister Konrad Mizzi, der während seiner Amtszeit die Vergabe wichtiger Staatsaufträge an Fenechs Energieunternehmen Electrogas durchgesetzt hatte, sowie Ministerpräsident Muscats Kabinettschef Keith Schembri in Panama Briefkastenunternehmen, die mit 17 Black in Verbindung stehen sollen. Schon im Februar 2017 hatte Caruana Galizia auf ihrem kontroversen Blog „Running Commentary“ eine Abbildung von Mizzi, Schembri und auch Ministerpräsident Muscat, versehen mit der kryptischen Bildunterschrift „17 Black“ veröffentlicht. In ihrem letzten Blogeintrag, den sie wenige Minuten vor ihrem Tod verfasste, schrieb sie: „Wo du auch hinschaust, überall sind Gauner. Die Lage ist hoffnungslos.“ Mehr als zehn Jahre lang hatte Caruana Galizia auf ihrem Blog Enthüllungen über Nepotismus und Korruption sowie polemische Kommentare veröffentlicht.

Mehr zum Thema 1/

Nach der spektakulären Verhaftung Fenechs vom Mittwochmorgen forderte der frühere Vorsitzende der konservativen Nationalistischen Partei, Simon Busuttil, nun den Rücktritt von Regierungschef Muscat. „Die Position des Ministerpräsidenten ist unhaltbar“, sagte der Oppositionspolitiker am Mittwoch: „Er muss sofort zurücktreten und der Rechtsprechung ihren Lauf lassen.“ Muscat teilte mit, es gebe keine Hinweise, dass ranghohe Regierungsmitarbeiter in den Mord an Caruana Galizia verwickelt seien. Auf die Frage, ob sein früherer Energie- und heutiger Tourismusminister Mizzi sowie sein Kabinettschef Schembri wegen ihrer mutmaßlichen Geschäftsverbindungen mit Fenech zurücktreten sollten, wollte Muscat nicht antworten.