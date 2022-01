Südkoreas Präsident : Moon strebt diplomatischen Durchbruch mit Nordkorea an

Südkoreas Präsident Moon Jae-in will seine letzten Monate im Amt nutzen, um einen diplomatischen Durchbruch in den Beziehungen zu Nordkorea zu erreichen. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, wird die Regierung bis zum Ende meiner Amtszeit die Normalisierung der inner-koreanischen Beziehungen und den Weg zu einem unumkehrbaren Frieden verfolgen“, sagte Moon am Montag in der letzten Neujahrsansprache seiner fünf Jahre dauernden Präsidentschaft. Die Chancen für die von Moon angestrebte „Erklärung des Kriegsendes“ stehen indes nicht gut.

Die Regierung der Vereinigten Staaten steht dem Vorhaben nach südkoreanischer Darstellung im Prinzip offen gegenüber, hat in diesen Monaten aber andere außenpolitische Prioritäten. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un dagegen erwähnte in seiner Neujahrsansprache den Vorstoß Moons mit keinem Wort.

Kim und Moon waren 2018 in drei Gipfeltreffen zusammengekommen, um über eine Annäherung der beiden koreanischen Staaten und über die Denuklearisierung der Halbinsel zu sprechen. Nachdem Moon so die Tür für die erfolglosen Gipfeltreffen Kims mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump geöffnet hatte, beantwortete Nordkorea alle weiteren Vorstöße des Südkoreaners weitgehend mit Schweigen. Wenige Monate vor dem Amtswechsel in Seoul warte Nordkoreas Kim schon auf den Nachfolger, sagen Beobachter in der südkoreanischen Hauptstadt.

Nord- und Südkorea leben seit Ende des Koreakriegs 1953 im Waffenstillstand. Der Linksliberale Moon hofft, mit einer offiziellen Erklärung zum Ende des Krieges Bewegung in die festgefahrenen Gespräche über eine nukleare Abrüstung Nordkoreas bringen zu können. Moon gestand am Montag zu, dass es noch ein langer Weg sei. Doch wenn beide koreanische Staaten sich engagierten, würde die internationale Gemeinschaft reagieren, sagte der scheidende südkoreanische Präsident. Er beansprucht, dass die innerkoreanischen Gespräche und die nord­koreanisch-amerikanischen Gipfeltreffen durch seine Initiative zustande gekommen seien. Er hoffe, dass auch die künftige Regierung sich um einen Dialog mit Nordkorea bemühen werde.

Vor der Präsidentenwahl Anfang März führt in den südkoreanischen Meinungsumfragen derzeit der Kandidat von Moons Demokratischer Partei, Lee Jae-myung. Der Gouverneur der Provinz Gyeonggi plädiert für einen pragmatischen Kurs und die Aufhebung von Sanktionen gegen Zusagen Nordkoreas zur nuklearen Abrüstung. Sollte Nordkorea die Zusagen nicht einhalten, müssten die Sanktionen automatisch wieder in Kraft treten. Der konservative Gegenkandidat Yoon Suk-yeol hat sich in einer Abkehr von der bisherigen harten Linie der Konservativen für humanitäre Hilfen für Nordkorea ohne Auflagen ausgesprochen. Er wirbt für trilaterale Gespräche der Vereinigten Staaten mit den beiden koreanischen Staaten. Auf heftige Ablehnung durch das nordkoreanische Regime dürfte hingegen Yoons Idee stoßen, Vorbereitungen zu treffen, um im Notfall auch amerikanische atomare Waffen in Südkorea zu stationieren.